JPMorgan steigert Gewinn dank Sondereffekt - Aktie unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Das größte US-Geldhaus JPMorgan hat den Gewinn im zweiten Quartal trotz einer höheren Risikovorsorge für Kreditausfälle gesteigert. Das lag aber an einem Buchgewinn von knapp 8 Milliarden US-Dollar im Zusammengang mit der Umstrukturierung der Beteiligung von JPMorgan am Kreditkartenriesen Visa. Mit 18,15 Milliarden US-Dollar (16,7 Mrd Euro) lag der Überschuss im zweiten Quartal gut ein Viertel über dem Wert des Vorjahreszeitraums, wie die Bank am Freitag in New York mitteilte.

Die Rückstellungen für Kreditausfälle legten derweil um rund 5 Prozent auf 3,1 Milliarden Dollar zu. Die bereinigten Erträge der Großbank stiegen um rund ein Fünftel auf knapp 51 Milliarden Dollar. Die durchschnittlichen Schätzungen von Analysten übertraf das Unternehmen mit dem Ertrag. Für die JPMorgan-Aktien zeichneten sich in vorbörslichen US-Handel Verluste von rund 1,5 Prozent ab./mis/men