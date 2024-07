Original-Research: Sto SE & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Sto SE & Co. KGaA - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Sto SE & Co. KGaA Unternehmen: Sto SE & Co. KGaA ISIN: DE0007274136 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.07.2024 Kursziel: 240,00 EUR (zuvor: 260,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck (CESGA) Sanierungsquote in Deutschland bleibt weiterhin schwach, Sto nach Kursrücksetzer aber trotz allem viel zu günstig Auf Basis der neuesten verfügbaren Marktdaten gehen wir für Sto von einer weiterhin verhaltenen Entwicklung im Heimatmarkt Deutschland aus. Aufgrund dessen nehmen wir unsere Wachstumserwartungen für 2024 ff. moderat zurück. Die Attraktivität des Investment Cases schmälert dies u.E. aber kaum. Sanierungsquote schwach: Deutschland ist mit einem Umsatzanteil von knapp 42% für Sto von übergeordneter Bedeutung. In 2023 führte die Wohnungsbaukrise hierzulande zu einem Umsatzrückgang um 6,0% yoy auf 716,1 Mio. EUR. In Q1/24 setze sich die negative Entwicklung mit einem Erlösrückgang von 7,0% yoy noch leicht beschleunigt fort, wozu allerdings auch schlechte Witterungseffekte beitrugen (siehe Comment vom 8.5.). Historisch zeigte die Umsatzentwicklung von Sto aufgrund des hohen Exposures in der Renovierung (MONe: ca. 70% im Bereich Dämmstoffe) eine gewisse Resilienz gegenüber einer rückläufigen Neubauentwicklung (siehe Grafik). Dieser Effekt könnte aber aufgrund der mittlerweile auch in der energetischen Sanierung erkennbaren Bremsspuren temporär etwas schwächer ausfallen als üblich. [Grafik] Nach einer aktuellen Studie der B+L Marktdaten GmbH zur Sanierungstätigkeit in Deutschland dürfte die im Hinblick auf die Klimaziele ohnehin zu niedrige Quote der energetischen Sanierungen im Gebäudebestand nach 0,70% in 2023 in H1/24 marginal auf 0,69% gesunken sein. Dies gilt auch für den für Sto besonders relevanten Teilbereich der Fassade, in dem sich die Sanierungsquote nach 0,54% in 2023 auf nunmehr 0,52% reduzierte. Ein ähnliches schwaches Bild zeichnet eine am Montag veröffentlichte Umfrage des Immobilienverbands GdW unter den ca. 3.000 Wohnungsunternehmen, wonach in 2024 von ursprünglich geplanten Modernisierungsprojekten für 110.000 Wohnungen nur rund 68% (75.000 Whg.) vollständig umgesetzt werden. Bei knapp 19% (21.000 Whg.) fallen die Maßnahmen deutlich reduzierter aus als anfangs geplant und 13% werden zunächst gar nicht modernisiert. Als Grund hierfür werden die nach wie vor hohen Baukosten, das schwierige Zinsumfeld und eine 'komplett unzureichende Förderung' genannt. Auch für 2025 deuten die Umfrage-Ergebnisse keine Besserung an: Von rund 102.000 geplanten Modernisierungen (-7,3% yoy) können voraussichtlich nur 63% vollständig realisiert werden, 20% sollen in vermindertem Umfang stattfinden und 16% werden vorerst storniert. Inlandsumsatz dürfte erneut rückläufig sein: Vor diesem Hintergrund erachten wir das heimische Marktumfeld für Sto als zu nachteilig, um im laufenden Jahr beim Umsatz eine Trendumkehr zu schaffen. Vielmehr gehen wir hier auf Gesamtjahressicht von einem Umsatzrückgang im Inland um 3,5% yoy auf 691 Mio. EUR aus und positionieren uns demzufolge auch unterhalb der Guidance, die bei einem normalen Witterungsverlauf Konzernerlöse von rund 1.790 Mio. EUR avisiert. Ergebnisseitig sehen wir jedoch angesichts einer u.E. stabilen Margenentwicklung und der gewohnt konservativen Herangehensweise des Managements die Jahresziele auf Konzernebene (EBIT: 113-138 Mio. EUR; Vj.: 126,5 Mio. EUR) nicht in Gefahr und erwarten weiterhin eine Ergebnisverbesserung (130,4 Mio. EUR). Fazit: Sto dürfte sich der zurzeit auf breiter Front schwierigen Marktlage im deutschen Wohnungswesen nicht entziehen können. Nichtsdestotrotz halten wir die Aktie bei einem KGV 2024e i.H.v. 11,7x (cash-bereinigt: 8,0x) im Vergleich mit Peers wie STEICO (17,9x) oder Rockwool (17,7x) für deutlich unterbewertet. Wir bekräftigen daher unser Votum 'Kaufen' bei einem leicht reduzierten Kursziel von 240,00 EUR (zuvor: 260,00 EUR). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30205.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °