ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für K+S auf 14 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für K+S von 15,90 auf 14,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit dem neuen China-Vertrag des russischen Kali-Produzenten Uralkali dürfte am Markt nun Klarheit über den Preisboden herrschen, zumindest für die kommenden sechs Monate, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Montag vorliegenden Studie. Aufgrund des Optimismus dämpfenden Nachrichtenflusses zur Preisgestaltung habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebitda) für den Düngemittelkonzern der Jahre 2024 bis 2026 reduziert./edh/la

