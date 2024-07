Bitcoin Kurs steigt über 63.000 Dollar – Donald Trump im Blick

Nach einem Schussangriff auf Donald Trump gewinnt der Bitcoin (USD) kräftig an Wert. Mit über 63.000 Dollar kostet eine Einheit so viel wie seit Anfang Juli nicht mehr. Anleger setzen nun verstärkt auf eine Rückkehr Trumps in das Weiße Haus, welcher als kryptofreundlich gilt. Die politischen Unsicherheiten spielen Kryptowerten offensichtlich in die Karten.

Anleger könnten in Bitcoin und Co nach wie vor ein Fluchtvehikel sehen, um kurzfristig Liquidität zu parken.

Regulatorischer Gegenwind könnte abnehmen

Anleger erhoffen sich durch eine Rückkehr Trumps in das Weiße Haus eine Lockerung der angelegten Daumenschrauben und damit ein Nachlassen des regulatorischen Gegenwinds in den USA. Der ehemalige US-Präsident gilt in Anlegerkreisen als Befürworter der Krypto-Branche. Mit Trump an der Spitze könnten die USA ihre Vormachtstellung in der Kryptobranche sukzessive ausbauen.

Der äußerst angespannte US-Wahlkampf und die damit verbundene Unsicherheit für die Weltwirtschaft dürfte Kryptowerten gleichzeitig in die Karten spielen.