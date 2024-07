EQS-News: oceansix future paths bietet ein Update zum Abstimmungsprozess für die Jahres- und Sonderversammlung der Aktionäre am 18. Juli 2024

EQS-News: oceansix future paths Ltd. / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Hauptversammlung

oceansix future paths bietet ein Update zum Abstimmungsprozess für die Jahres- und Sonderversammlung der Aktionäre am 18. Juli 2024





oceansix future paths bietet ein Update zum Abstimmungsprozess für die Jahres- und Sonderversammlung der Aktionäre am 18. Juli 2024 15 Juli 2024, TORONTO, KANADA – oceansix future paths Ltd. („oceansix“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: OSIX) möchte ein Update darüber geben, wie es die Stimmen der Aktionäre für bestimmte Beschlüsse, die es auf seiner bevorstehenden Jahres- und Sonderversammlung der Aktionäre, die am 18. Juli 2024 (die „Versammlung“) abgehalten wird, zur Genehmigung anstrebt, berechnen wird. Das Unternehmen hat auf SEDAR+ unter seinem Unternehmensprofil eine Mitteilung und ein Management-Informationsrundschreiben vom 20. Juni 2024 (das „Rundschreiben“) eingereicht und an seine Aktionäre versendet.

Auf der Versammlung werden die Aktionäre unter anderem, wie im Rundschreiben beschrieben, gebeten, die Umwandlung von Schulden, die das Unternehmen gegenüber RAM.ON GmbH („RAM.ON“), Sullam Holdings L.R. Ltd. („Sullam“) und Tedea Technological Development and Automation Ltd. schuldet, in Stammaktien des Unternehmens zu prüfen und gegebenenfalls zu genehmigen (zusammen die „Schuldumwandlungen“). Die Aktionäre werden auch gebeten, die Ausgabe von Einheiten (jede Einheit besteht aus einer Aktie und einem Optionsschein) an RAM.ON, Sullam, Renah Persofsky und Yoav Horowitz im Rahmen der zuvor angekündigten Privatplatzierung des Unternehmens für Bruttoerlöse von bis zu 3 Millionen CAD (das „Angebot“) zu genehmigen.

Jede Beteiligung von verbundenen Parteien an den Schuldumwandlungen und dem Angebot stellt „verbundene Partei-Transaktionen“ im Sinne des Multilateralen Instruments 61-101 – Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen („MI 61-101“) dar, und das Unternehmen strebt derzeit die Genehmigung der Aktionäre für diese Angelegenheiten auf der Versammlung an. Zusätzlich zu den im Rundschreiben festgelegten Genehmigungsanforderungen der Aktionäre weist das Unternehmen darauf hin, dass die Genehmigung der Aktionäre für alle Beschlüsse im Zusammenhang mit den Schuldumwandlungen und dem Angebot eine einfache Mehrheit erfordert, die Stimmen von interessierten Parteien und anderen Aktionären, die gemäß Teil 8 von 61-101 ausgeschlossen werden müssen, ausschließt. Insbesondere werden Stimmen, die von RAM.ON (vertreten durch 31.534.537 Stammaktien oder 17,9 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens zum Zeitpunkt des Rundschreibens), Sullam (vertreten durch 32.268.886 Stammaktien oder 18,3 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens zum Zeitpunkt des Rundschreibens) und Tedea (vertreten durch 32.176.386 Stammaktien oder 18,3 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens zum Zeitpunkt des Rundschreibens) abgegeben wurden, von der Abstimmung über Beschlüsse im Zusammenhang mit den Schuldumwandlungen ausgeschlossen, und Stimmen, die von RAM.ON und Sullam abgegeben wurden, werden von der Abstimmung über Beschlüsse im Zusammenhang mit dem Angebot ausgeschlossen.

Das Unternehmen kündigt außerdem an, dass es die Frist für die Einreichung von Vollmachten im Zusammenhang mit der Versammlung aufgehoben hat. Infolge der Aufhebung können Vollmachten nun jederzeit vor der Versammlung bei der Transferstelle des Unternehmens, der TSX Trust Company, eingereicht werden.

In Bezug auf die Schuldumwandlungen weist das Unternehmen darauf hin, dass diese von der Geschäftsführung dem Prüfungsausschuss des Unternehmens vorgelegt wurden, der einstimmig dem Vorstand empfahl, sie zu genehmigen, was der Vorstand dann einstimmig genehmigte. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses gelten alle als „unabhängig“ im Sinne des National Instruments 52-110, und keiner von ihnen hat ein Interesse an den Schuldumwandlungen. Es wurde kein Sonderausschuss in Bezug auf die Schuldumwandlungen oder das Angebot eingerichtet. Es gab keine vorherigen Bewertungen des Unternehmens oder des Gegenstands der Schuldumwandlungen oder des Angebots innerhalb von 24 Monaten vor dem Datum des Rundschreibens.



oceansix ist ein globaler Innovator, der sich auf nachhaltige Lösungen durch Abfall-zu-Produkt-Technologie konzentriert. Mit Aktivitäten auf mehreren Kontinenten engagiert sich das Unternehmen für die Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit und gleichzeitig für das wirtschaftliche Wachstum und den Mehrwert für die Aktionäre.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Elad Hameiri, CEO

+34 673 435 571

oceansix future paths Ltd

Investor Relations

RB Milestone Group LLC (RBMG)

oceansix@rbmilestone.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Veröffentlichung.

Haftungsausschluss

Diese Veröffentlichung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie „erwartet“, „zielt darauf ab“, „antizipiert“, „beabsichtigt“, „plant“, „glaubt“, „sucht“, „schätzt“ oder „wird“ identifiziert werden können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten unterliegen können. Die tatsächlich von oceansix future paths Ltd. erzielten Ergebnisse können erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. oceansix future paths Ltd. übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, falls Entwicklungen eintreten, die von den erwarteten abweichen.

