IRW-News: Rua Gold Inc.: RUA GOLD erwirbt Reefton-Aktiva von Siren Gold und wird zu dominierendem Erkundungsunternehmen in Goldfeld Reefton

15.Juli 2024 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (CSE: RUA, OTC: NZAUF, WKN: A4010V) (RUA GOLD oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es ein endgültiges Aktienkaufabkommen (das Abkommen) unterzeichnet hat, dem zufolge das Unternehmen 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Reefton Resources Pty. Limited (Reefton), einer 100-%-Tochtergesellschaft von Siren Gold Ltd. (ASX: SNG) (Siren) mit Konzessionsgebieten, die an die Konzessionsgebiete des Unternehmens im produktiven Goldfeld Reefton in Neuseeland angrenzen (die Transaktion), erwerben wird.

Durch die Transaktion wird das Unternehmen mit etwa 120.000 Hektar (ha) an Konzessionsgebieten zum dominierenden Landbesitzer im Goldfeld Reefton auf der Südinsel Neuseelands. In dieser Region wurden über 2 Millionen oz mit Goldgehalten zwischen 9 und 50 g/t gefördert. Das Goldfeld Reefton erfährt zurzeit ein wiederauflebendes Interesse, insbesondere durch die Errichtung der Mine Blackwater von Federation Mining, die voraussichtlich 70.000 oz pro Jahr zu gesamten Unterhaltskosten von 738 USD/oz produzieren wird. Quelle: Federation-Mining-Deck-July-2023-020823-V2.pdf (federationmining.com.au).

Aktive Weiterentwicklung von regionaler Entdeckung in erstklassiger Rechtsprechung:

- Dies stellt das nächste Kapitel in der Entwicklung von RUA GOLD in Richtung seines Ziels dar, ein bedeutsamer Goldproduzent in Neuseeland zu werden.

- Das kürzlich konsolidierte Projekt repräsentiert eine der am wenigsten erkundeten, hochgradigen Goldregionen der Welt.

- Die Genehmigungen, Zugänge und Zustimmungen für intensive Bohrungen nach einer Neubewertung der Ziele in der gesamten Region und des Potenzials im kombinierten Landpaket liegen vor.

- Die Transaktion wird den regionalen Landbesitz von etwa 34.000 auf etwa 120.000 ha vergrößern und alle bekannten früheren Produktionslager außerhalb von Blackwater und der Mine Globe Progress abdecken.

- Es besteht Potenzial für niedrigere gesamte Investitionsausgaben beim Projekt durch die Entwicklung eines potenziellen Verarbeitungszentrums in zentraler Lage.

- Durch die Transaktion entsteht ein größerer Akteur in Neuseeland, der die Möglichkeit hat, mit einer bergbaufreundlichen Regierung zusammenzuarbeiten und diese bei der Ausarbeitung ihrer Bergbaustrategie für Neuseeland zu unterstützen.

- Unterstützung durch ein Team von Bergbauexperten mit insgesamt über 200 Jahren Erfahrung.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.ruagold.com

Nach dem Abschluss der Transaktion wird sich das Unternehmen als führender Golderkunder in Neuseeland angesichts einer Pro-forma-Marktkapitalisierung von etwa 60 Millionen CAD in einer günstigen Position befinden.

Die Zusammenlegung der Konzessionsgebiete und Explorationsaktivitäten im Goldfeld Reefton bietet zahlreiche strategische Vorteile, einschließlich:

- eines verbesserten Profils bei einer überaus unterstützenden lokalen Gemeinde, die über eine lange Geschichte und qualifizierte Arbeitskräfte im Bergbau verfügt;

- der Möglichkeit, bedeutsame Synergien und Kosteneinsparungen zu erzielen;

- kombinierter Datensätze, lokaler Arbeitskräfte und historischen Wissens, was zu einer qualitativ hochwertigeren Zielgenerierung mit einer größeren Anzahl an Möglichkeiten führt;

- der Möglichkeit, Explorationsprogramme zu erweitern und einen beständigeren Nachrichtenfluss zu generieren;

- der Konsolidierung der Genehmigungsaktivitäten mit einem beschleunigten Zeitplan für die Projekterschließung.

Höhepunkte der Transaktion

- Gemäß den Bedingungen des Abkommens erhält Siren:

o 2 Millionen AUD (1,8 Millionen CAD) in bar, wovon 1 Million AUD bereits bezahlt wurde und die restliche 1 Million AUD beim Abschluss der Transaktion bezahlt wird, sowie

o 83.927.383 voll eingezahlte Aktien von RUA GOLD im Wert von 18 Millionen AUD (16,6 Millionen CAD Berechnet anhand des 30-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurses von RUA GOLD an der CSE vom 12. Juli 2024 von 0,1983 CAD bei einem AUD:CAD-Wechselkurs von 0,9246.

), die beim Abschluss der Transaktion mit vertraglichen Wiederverkaufsbeschränkungen ausgegeben werden.

- Die gesamte Vergütung entspricht

o einem impliziten Wert von 20 Millionen AUD (18,5 Millionen CAD) und

o einem Kaufpreis von etwa 25 USD/oz AuÄq, basierend auf der AuÄq-Ressource von 0,5 Millionen oz bei Reefton. Die Goldäquivalenz wurde anhand von Metallpreisen von 2.200 USD/oz Au und 20.500 USD/t Sb berechnet.

- Nach dem Abschluss der Transaktion wird Siren etwa 30 % von RUA GOLD besitzen und der Chairman von Siren, Brian Rodan, wird in das Board von RUA GOLD aufgenommen. Herr Rodan ist ein Fellow des Australian Institute of Mining and Metallurgy (FAusIMM) mit einer Erfahrung von 48 Jahren. Zuvor war Herr Rodan Eigentümer und Managing Director von Australian Contract Mining Pty. Ltd. (ACM), einem Vertragsbergbauunternehmen, das über einen Zeitraum von 20 Jahren Arbeiten im Wert von 1,5 Mrd. $ durchgeführt hat. Herr Rodan war 15 Jahre lang in unterschiedlichen Funktionen bei Eltin Limited tätig (von 1993 bis 1996 als General Manager und von 1996 bis 1999 als Executive Director), dem größten an der ASX notierten australischen Vertragsbergbauunternehmen mit einem Jahresumsatz von über 850 Millionen $. Herr Rodan war Founding Director von Dacian Gold Ltd. im Jahr 2013 und von Desert Metals Ltd. im Jahr 2020. Herr Rodan war Founding Director und fungiert zurzeit als Chairman von Siren, Iceni Gold Limited (ICL) und Augustus Minerals (AUG), die allesamt an der ASX notieren.

- Der Abschluss der Transaktion ist für das vierte Quartal 2024 geplant (vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung aller Bedingungen des Abkommens).

Simon Henderson, COO von RUA GOLD, sagte: Diese Transaktion bietet eine einzigartige Möglichkeit in einer unzureichend erkundeten orogenen Goldregion. Das Unternehmen hat sein Hauptaugenmerk auf das Goldfeld Reefton gerichtet und in vier Jahren durch die Kombination von schnellen geochemischen Probennahmen, ultradetaillierten geophysikalischen Untersuchungen und Kartierungen das Potenzial für die Erkundung alter Grubenbaue in der Tiefe sowie mehrere neue Grünflächen-Erkundungsgebiete aufgezeigt. Es ist äußerst aufregend, die Datensätze von RUA GOLD und Siren zu kombinieren, das Wissen zu bündeln und die gesamte orogene Region zu erkunden. Wir werden eine Kombination aus neuen Entdeckungen und der Skalierbarkeit historischer hochgradiger Goldminen in Erwägung ziehen, um den nächsten großen Goldproduzenten in der Region zu entwickeln.

Brian Rodan, Chairman von Siren, sagte: Ich bin seit über sechs Jahren persönlich in das Projekt Reefton involviert und ich bin davon überzeugt, dass das Goldfeld Reefton beträchtliches unerschlossenes Potenzial für die Schaffung eines umfassenden langfristigen, hochgradigen Gold- und Antimonabbaubetriebs aufweist. Da Antimon ein seltenes kritisches Mineral ist, bietet es auch die Möglichkeit, einen erstklassigen Betrieb zu schaffen, der die westlichen Länder bei der Umstellung auf eine umweltfreundlichere Wirtschaft unterstützt, indem er eine langfristige Versorgung mit Antimon sicherstellt, das für die Errichtung von Solarmodulen, Windturbinen, Elektrofahrzeugen, Stromspeicherbatterien und den Verteidigungsbedarf benötigt wird. Die Entscheidungen der Boards von Siren und Rua, einen entscheidenden Schritt in Richtung Konsolidierung der Streichenlinie von 40 km des gesamten Reefton-Feldes zu unternehmen, sind wahrhaft visionär und werden der Region Reefton als Ganzes beträchtliche langfristige Vorteile bescheren. Die zusätzlichen Auswirkungen dieser Konsolidierung werden auch ein langfristiges, generationenübergreifendes Wachstum der regionalen Entwicklung mit sich bringen, da die Infrastrukturausgaben und die Beschäftigungsmöglichkeiten durch den Multiplikatoreffekt des Bergbaus zunehmen werden. Die erhebliche Verbesserung der regionalen Infrastruktur und der Beschäftigungsmöglichkeiten, die sich daraus ergeben, werden für die gesamte Westküste und Neuseeland als Ganzes einen Wandel bedeuten.

Die Transaktion wird den Aktionären des Unternehmens die folgenden Vorteile bescheren:

- Gesteigerte Größe und Ressourcen durch die Zusammenlegung von Projekten und Explorationsteams

- Erhöhte Exposition gegenüber dem äußerst vielversprechenden und unzureichend erkundeten Goldfeld Reefton als größter Landbesitzer in dieser Region mit etwa 120.000 ha an kombinierten Konzessionsgebieten

- Die Reefton gehörenden Konzessionsgebiete beherbergen eine JORC-konforme abgeleitete Mineralressourcenschätzung (bei einem Cutoff-Gehalt von 1,5 g/t Au) mit 444.000 oz Au mit einem Gehalt von 3,81 g/t Au sowie 8.700 t Sb mit einem Gehalt von 1,5 % Sb Quelle: Präsentation bei der Jahreshauptversammlung der Aktionäre von Siren: www.sirengold.com.au/site/pdf/3e3b3e4b-9e32-4842-aac3-809c9506778b/AGM-Presentation.pdf.

, wobei die hervorragende Möglichkeit besteht, durch intensive Explorationen im kombinierten Landpaket weitere Mineralisierungen zu definieren.

- Höhere Sichtbarkeit für Investoren und bessere Positionierung unter den Wettbewerbern mit der Möglichkeit, die Aktionärsbasis des Unternehmens zu erweitern

- Potenzial für zukünftige betriebliche Synergien (d. h. zentralisierte Infrastruktur und Arbeitskräfte) durch die Schaffung von Größenvorteilen für das gesamte Landpaket

- Kontinuierliches Engagement beim vielversprechenden Aktivum des Unternehmens, Glamorgan auf der Nordinsel Neuseelands.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76233/Rua_150724_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Standortkarte des Goldfeldes Reefton

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76233/Rua_150724_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Querschnitt der historischen Untertageminen im Goldfeld Reefton

Details der Transaktion

Die Transaktion wird im Rahmen eines Aktienkaufabkommens gemäß geltendem kanadischem Recht abgewickelt werden.

Als Vergütung für den Erwerb von Reefton wird das Unternehmen

- insgesamt 2,0 Millionen AUD (vorbehaltlich einer Anpassung des Betriebskapitals) an Siren bezahlen, wovon (i) 1,0 Million AUD vom Unternehmen bei der Unterzeichnung des Abkommens in Form eines erlassbaren Darlehens bezahlt wurden (rückzahlbar nur für den Fall, dass das Abkommen vor der Umsetzung der Transaktion storniert wird), das durch einen von Siren zugunsten des Unternehmens ausgestellten Schuldschein belegt und durch ein durchsetzbares Sicherungsrecht am gesamten aktuellen und später erworbenen persönlichen Eigentum von Reefton besichert ist; und (ii) 1,0 Million AUD beim Abschluss der Transaktion (das Abschlussdatum) bezahlen; und

- am Abschlussdatum 83.927.383 Stammaktien des Unternehmens an Siren unter Annahme eines Preises von 0,1983 CAD pro Aktie RUA GOLD (basierend auf dem 30-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurs der Stammaktien an der Canadian Securities Exchange vor dem Datum des Abkommens) mit einem Gesamtwert von 18,0 Millionen AUD Berechnet anhand des 30-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurses von RUA GOLD an der CSE vom 12. Juli 2024 von 0,1983 CAD bei einem AUD:CAD-Wechselkurs von 0,9246.

(die Vergütungsaktien) ausgeben.

Zu den wesentlichen Vorbedingungen für den Abschluss der Transaktion zählen unter anderem, dass

- die Vertragsparteien alle erforderlichen Genehmigungen des Unternehmens, der Aktionäre und der Behörden für die Transaktion erhalten;

- die Vertragsparteien alle erforderlichen Genehmigungen von Dritten, Behörden und Ministerien erhalten;

- andere Bedingungen erfüllt werden, die für eine öffentliche Transaktion dieser Art üblich sind.

Das Abkommen beinhaltet außerdem die üblichen Erklärungen, Gewährleistungen, Verpflichtungen und Bedingungen, die in Abkommen hinsichtlich Transaktionen dieser Art enthalten sind.

In Verbindung mit dem Abschluss der Transaktion wird das Unternehmen mit Siren ein Abkommen hinsichtlich Aktionärsrechte in Bezug auf die Beteiligung von Siren an den Vergütungsaktien unterzeichnen, das unter anderem die folgenden Bedingungen enthält:

- Siren soll das Recht haben, ein Mitglied für das Board of Directors des Unternehmens zu nominieren, solange Siren eine Beteiligung von mindestens 10 % an den ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens besitzt.

- Die Vergütungsaktien sollen den folgenden vertraglichen Wiederverkaufsbeschränkungen unterliegen:

o 22,2 % werden für einen Zeitraum von sechs Monaten ab dem Abschlussdatum für den Handel eingeschränkt sein.

o 22,2 % werden für einen Zeitraum von zwölf Monaten ab dem Abschlussdatum für den Handel eingeschränkt sein.

o 22,2 % werden für einen Zeitraum von 15 Monaten ab dem Abschlussdatum für den Handel eingeschränkt sein.

o 22,2 % werden für einen Zeitraum von 18 Monaten ab dem Abschlussdatum für den Handel eingeschränkt sein.

o Die restlichen Vergütungsaktien werden für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum für den Handel eingeschränkt sein.

- Die oben genannten vertraglichen Wiederverkaufsbeschränkungen sollen aufgehoben werden, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt sechs Monate nach dem Abschlussdatum die Marktkapitalisierung von RUA GOLD das Fünffache (oder mehr) der Marktkapitalisierung vom 12. Juli 2024 (dem Datum der Unterzeichnung des Abkommens) beträgt.

- Solange Siren 10 % oder mehr des ausgegebenen Kapitals von RUA GOLD besitzt oder kontrolliert, soll sich Siren bereit erklären, bei allen Haupt- oder Sonderversammlungen der Aktionäre des Unternehmens auf gleiche Weise abzustimmen oder abstimmen zu lassen wie das Board of Directors von RUA GOLD.

Telefonkonferenz und Präsentation

RUA GOLD wird am 15. Juli 2024 um 9:00 Uhr (Ortszeit Toronto) eine Telefonkonferenz und eine Präsentation abhalten, um die Transaktion zu besprechen.

Webcast:

- Die Teilnehmer können den Webcast unter folgendem Link aufrufen: https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=hdiq90oN

- Ein Archiv des Webcasts wird bis zum Ende des Tages am 15. Oktober 2024 verfügbar sein.

Telefonkonferenz:

Die Teilnehmer können über den folgenden Registrierungslink einen beschleunigten Zugang zur Telefonkonferenz erhalten. Nach der Registrierung werden auf dem Bildschirm die Einwahldaten angezeigt. Wenn Sie diese Angaben verwenden, können Sie den Operator und die Warteschlange umgehen. Die Registrierung bleibt bis zum Ende der Live-Konferenzschaltung geöffnet. Teilnehmer, die es vorziehen, sich einzuwählen und mit einem Live-Operator zu sprechen, können sich unter der Nummer 1-844-763-8274 oder +1-647-484-8814 einwählen. Es wird empfohlen, sich 10 Minuten vor der geplanten Startzeit einzuwählen.

Berater und Rechtsbeistand

Cormark Securities Inc. fungiert als Finanzberater des Unternehmens und des Board of Directors. McMillan LLP ist der kanadische Rechtsberater des Unternehmens und Simpson Grierson ist der neuseeländische Rechtsberater des Unternehmens.

Red Cloud Securities Inc. fungiert als Finanzberater für Siren und dessen Board of Directors. Steinepreis Paganin agiert als australischer Rechtsberater von Siren und Cassels Brock & Blackwell LLP agiert als kanadischer Rechtsberater von Siren.

Geplantes TSX Venture Exchange-Listing

Im Hinblick auf die Umsetzung der Wachstumsstrategie freut sich das Unternehmen auch bekannt zu geben, dass es die Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange (TSX-V) unter dem Symbol RUA beantragt hat. Der Antrag des Unternehmens muss noch von der TSX-V genehmigt werden. In Verbindung mit der Notierung an der TSX-V werden die Stammaktien des Unternehmens voraussichtlich freiwillig von der kanadischen Börse (CSE) genommen.

Über RUA GOLD

RUA GOLD (CSE: RUA, OTC: NZAUF, WKN: A4010V) ist ein Neueinsteiger in der Bergbauindustrie, der sich auf die Exploration und Entdeckung von Gold in Neuseeland spezialisiert hat. RUA GOLD verfügt über Genehmigungen, deren Geschichte bis zum Goldrausch in den späten 1800er Jahren zurückreicht, und kombiniert traditionelle Prospektionsmethoden mit modernen Technologien, um wertvolle Goldvorkommen zu entdecken und zu nutzen.

Das Unternehmen engagiert sich für eine verantwortungsbewusste und nachhaltige Exploration, was in seiner professionellen Planung und Umsetzung zum Ausdruck kommt. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, die Umweltbelastung zu minimieren und seine Projekte unter Berücksichtigung der wichtigsten Stakeholder umzusetzen. RUA GOLD verfügt über ein hochkompetentes Team mit Fachleuten aus Neuseeland, die umfassende Expertise und Erfahrung in den Bereichen Geologie, Geochemie und geophysikalische Explorationstechnologie besitzen.

Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Technische Informationen

Simon Henderson CP, AUSIMM, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Ansprechpartner RUA GOLD

Robert Eckford

Chief Executive Officer

E-Mail: reckford@RUAGOLD.com

Website: www.RUAGOLD.com

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder anhand Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten, und beinhalten insbesondere Aussagen über: die Strategien, Erwartungen, geplanten Operationen oder zukünftigen Handlungen des Unternehmens; die strategischen Vorteile der Transaktion; die Vorteile der Transaktion für die Aktionäre; den Abschluss der Transaktion und die Erfüllung der Bedingungen dafür, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller Unternehmens- und behördlichen Genehmigungen und Zustimmungen; die Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der TSX-V und den Erhalt der TSX-V-Genehmigung dafür; und die Einstellung der Notierung der Stammaktien an der CSE. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Eine Vielzahl von inhärenten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seines Geschäfts und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; betriebliche Risiken bei der Exploration; Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionsausgaben; die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen bei den Arbeitskosten und anderen Kosten und Ausgaben oder bei der Ausrüstung oder den Verfahren für den erwarteten Betrieb, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen durch Aufsichts- oder Regierungsbehörden oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken können. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken könnten. Für eine Beschreibung weiterer Risikofaktoren wird auf das Jahresinformationsblatt des Unternehmens vom 19. April 2024 verwiesen, das unter seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca veröffentlicht wurde.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

