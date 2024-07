Pressestimme: 'Kölner Stadtanzeiger' zu Anschlag auf Donald Trump

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadtanzeiger" zu Anschlag auf Donald Trump:

"Man würde den USA und ihrer Bevölkerung nun wünschen, dass aus diesem Schock ein Moment des Innehaltens erwächst; ein Anlass, wieder zusammenzurücken - so wie das nach früheren Attentaten geschah. Leider bestand das republikanische Programm schon vor diesem Wochenende vor allem daraus, die Konkurrenz zu verteufeln. Und gemessen an den ersten Wortmeldungen von Trumps Unterstützern dürfte sich daran auch nicht viel ändern. So steht zu befürchten, dass der anstehende Parteitag der Republikaner das abscheuliche, partei- und lagerübergreifend verurteilte Attentat eben nicht für einen Appell an die Vernunft nutzen wird, sondern dafür, erneut Ängste und Feindbilder zu schüren - und so die Spaltung noch zu vertiefen."