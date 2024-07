EQS-Adhoc: Vorläufige Ergebnisse für Q2/24: Operative Performance des Industriegeschäfts bei 10,2 % - vollständige Wertberichtigung des China JV (m€-120) führt zu bereinigter Umsatzrendite von 9,3 %

EQS-Ad-hoc: Daimler Truck Holding AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Vorläufige Ergebnisse für Q2/24: Operative Performance des Industriegeschäfts bei 10,2 % - vollständige Wertberichtigung des China JV (m€-120) führt zu bereinigter Umsatzrendite von 9,3 %



16.07.2024 / 20:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Leinfelden-Echterdingen – Der Daimler Truck Holding AG („Daimler Truck“) liegen vorläufige und ungeprüfte Ergebnisse für das zweite Quartal 2024 vor. Aufgrund der weiterhin schwachen Marktentwicklung in China hat Daimler Truck den at-equity Buchwert des chinesischen Joint Ventures BFDA (Beijing Foton Daimler Automotive) vollständig wertberichtigt (Impairment). Dies resultiert in einer nicht zahlungswirksamen Ergebnisbelastung in Höhe von 120 Millionen Euro, welche das bereinigte EBIT (adj. EBIT) des Segments Trucks Asia sowie des Industriegeschäfts beeinträchtigt. Ohne diesen Einmaleffekt würde die bereinigte Umsatzrendite (adj. ROS) des Industriegeschäfts von 9,3 % im zweiten Quartal 10,2 % betragen.

Starke Ergebnisse in den Segmenten Trucks North America und Daimler Buses übertrafen die Markterwartungen, während die Segmente Mercedes-Benz und Financial Services das Quartal unter den Markterwartungen abgeschlossen haben.

Der Ausblick für das Gesamtjahr wird aktuell überprüft.

Die folgenden Ergebnisse für das zweite Quartal 2024 sind vorläufig und ungeprüft:

Daimler Truck Group, EBIT: 1.076 Mio. € (Konsensus: 1.253 Mio. €)

Daimler Truck Group, bereinigtes EBIT (adj. EBIT): 1.168 Mio. € (Konsensus: 1.259 Mio. €)

Industriegeschäft, bereinigtes EBIT (adj. EBIT): 1.156 Mio. € (Konsensus: 1.205 Mio. €)

Industriegeschäft, bereinigte Umsatzrendite (adj. ROS): 9,3 % (Konsensus: 9,6 %)

Industriegeschäft, Free Cash Flow: -285 Mio. € (Konsensus: 240 Mio. €)

Für die einzelnen Segmente lauten die vorläufigen und ungeprüften Ergebnisse für das zweite Quartal des Jahres 2024 wie folgt:

Trucks North America

Bereinigtes EBIT (adj. EBIT): 875 Mio. € (Konsensus: 765 Mio. €)

Bereinigte Umsatzrendite (adj. ROS): 14,5 % (Konsensus: 12,7 %)

Mercedes-Benz

Bereinigtes EBIT (adj. EBIT): 299 Mio. € (Konsensus: 403 Mio. €)

Bereinigte Umsatzrendite (adj. ROS): 6,5 % (Konsensus: 8,7 %)

Trucks Asia

Bereinigtes EBIT (adj. EBIT): -82 Mio. € (Konsensus: 48 Mio. €)*

Bereinigte Umsatzrendite (adj. ROS): -5,8% (Konsensus: 3,4 %)*

*davon 120 Mio. Euro Wertberichtigung von BFDA.

Daimler Buses

Bereinigtes EBIT (adj. EBIT): 115 Mio. € (Konsensus: 78 Mio. €)

Bereinigte Umsatzrendite (adj. ROS): 9,1 % (Konsensus: 6,6 %)

Financial Services

Bereinigtes EBIT (adj. EBIT): 12 Mio. € (Konsensus: 53 Mio. €)

Bereinigte Eigenkapitalrendite (adj. ROE): 1,8 %

Die vollständigen Quartalszahlen und der Zwischenbericht werden am 1. August 2024 veröffentlicht.

Die Begriffe „bereinigtes EBIT (adj. EBIT)“, „bereinigte Umsatzrendite (adj. ROS)“, „bereinigte Eigenkapitalrendite (adj. ROE)“ und „Free Cash Flow“ sind im Daimler Truck Geschäftsbericht 2023 ab Seite 36 definiert.

Ende der Insiderinformation

16.07.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Daimler Truck Holding AG Fasanenweg 10 70771 Leinfelden-Echterdingen Deutschland E-Mail: IR@daimlertruck.com Internet: www.daimlertruck.com ISIN: DE000DTR0CK8 WKN: DTR0CK Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1947529

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1947529 16.07.2024 CET/CEST