EZB-Umfrage - Anziehende Nachfrage nach Firmenkrediten im Sommer erwartet

Frankfurt (Reuters) - Die Nachfrage nach Firmenkrediten wird einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) unter Geldhäusern zufolge voraussichtlich im Sommer erstmals seit längerem wieder zulegen.

Sollte sich die Erwartung der Banken für das dritte Jahresviertel bestätigen, wäre dies der erste Anstieg der Firmenkreditnachfrage seit dem Sommerquartal 2022, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage der EZB unter Finanzinstituten in der Euro-Zone hervorging. Im zweiten Quartal schwächte sich die Nachfrage der Unternehmen nach Krediten wie schon im Auftaktquartal des Jahres ab.

Die EZB hatte im Juni die Zinswende vollzogen und erstmals seit 2019 die Zinsen gesenkt. Der am Finanzmarkt richtungsweisende Einlagensatz, den Banken erhalten, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Gelder parken, wurde um einen Viertelprozentpunkt auf 3,75 Prozent nach unten gesetzt. Dies sorgt dafür, dass sich die Finanzierungsbedingungen in der Wirtschaft wieder etwas lockern. Die nächste Zinssitzung der Währungshüter findet an diesem Donnerstag statt. Erwartet wird, dass die EZB auf dem Treffen nicht sofort einen zweiten Schritt nach unten beschließen sondern an den Zinsen erst einmal nicht rütteln wird.

Der Kreditumfrage zufolge verschärften die Banken im zweiten Quartal ihre Standards für die Vergabe von Darlehen an Unternehmen leicht. Die geringere Risikotoleranz der Geldhäuser sei der Hauptgrund gewesen, erklärte die EZB. Für das dritte Quartal rechneten die Finanzinstitute mit einer moderaten Verschärfung ihrer Vergabestandards für Firmendarlehen. Die EZB befragt viermal im Jahr die Banken zu ihrer Kreditvergabe. Die jüngste Umfrage fand zwischen dem 10. und 25. Juni statt. Ingesamt nahmen 157 Finanzinstitute daran teil.

