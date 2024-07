Accelleron Industries AG: Accelleron erhöht nach starkem ersten Halbjahr die Umsatz- und Rentabilitätsprognose für 2024

Accelleron Industries AG / Schlagwort(e): Prognose

Accelleron erhöht nach starkem ersten Halbjahr die Umsatz- und Rentabilitätsprognose für 2024

Halbjahresumsatz in Höhe von USD 505 Mio.; damit stiegen die Umsätze währungsbereinigt um 15% gegenüber dem Vorjahr, was die anhaltend starke Entwicklung in den Märkten für Schifffahrt und Energie reflektiert

Prognose für das währungsbereinigte Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2024 auf 9 – 12% erhöht

Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Rentabilität (operative EBITA-Marge) von rund 25% erwartet

Baden, Schweiz, 17. Juli 2024. Accelleron meldet anhaltende positive Entwicklung in den Märkten für Schifffahrt und Energie und erhöht seinen Ausblick für das laufende Jahr.

Das starke währungsbereinigte Umsatzwachstum von 15% (6% organisch; 13% nominal) im ersten Halbjahr 2024 wurde unterstützt durch ein weiterhin starkes Neu- und Servicegeschäft in der Handelsschifffahrt, die erfolgreiche Kapazitätserweiterung der Fabrik für Kraftstoffeinspritzung in Turin und aussergewöhnlich grosse Serviceaufträge, die sich in der zweiten Jahreshälfte voraussichtlich nicht in gleicher Höhe wiederholen werden.

Diese positive Marktdynamik konnte einen vorübergehenden Rückgang im US-Gaskompressionsgeschäft und einen leichten Rückgang im Low-Speed-Servicegeschäft für Frachtschiffe gegenüber dem Rekordhoch von 2023 mehr als ausgleichen.

Das Unternehmen erwartet, dass sich die positive Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen wird. Basierend auf der guten Performance im ersten Halbjahr und dem positiven Ausblick für die zweite Jahreshälfte 2024 passt Accelleron seine Prognose an und erwartet nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 9 bis 12% im Jahr 2024 (bisher 4-6%), davon 4 bis 7% organisch. Dank des starken Umsatzwachstums und eines starken operativen Leverage wird eine Rentabilität (operative EBITA-Marge) von rund 25% (bisher rund 24,5%) erwartet.

In Bezug auf die Umwandlung des freien Cashflows (90-100%), die Nettoverschuldung (0,5-1,5x) und die Dividendenpolitik bestätigt Accelleron die am 27. März 2024 veröffentlichte Prognose.

Der Halbjahresbericht 2024 von Accelleron wird am 27. August 2024 veröffentlicht.

Ende der Adhoc-Mitteilung Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Accelleron Industries Ltd. (ACLN: SIX Swiss Ex) ist ein weltweit führender Anbieter von Turboladern und Optimierungslösungen für Motoren mit einer Leistung von 0,5 bis 80+ MW und trägt dazu bei, die Sektoren Schifffahrt, Energie, Schienenverkehr und Off-Highway mit nachhaltiger, effizienter und zuverlässiger Energie zu versorgen. Durch sein innovatives Produktangebot und seine Forschungsführerschaft beschleunigt das Unternehmen die Dekarbonisierung der Branchen, in denen es tätig ist. Accelleron verfügt über eine installierte Basis von rund 180.000 Turboladern und ein Netz von mehr als 100 Servicestationen in 50 Ländern weltweit.

Hinweis

Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Ad-hoc-Mitteilung von Accelleron, die Sie unter https://accelleron-industries.com/media abrufen können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die englische Originalversion.

Die Zahlen für das erste Halbjahr 2024 in dieser Ad-hoc-Mitteilung sind vorläufig.

Alternative Performancekennzahlen

In dieser Ad-hoc-Mitteilung verwenden wir bestimmte nicht US-GAAP-konforme Finanzkennzahlen und alternative Leistungskennzahlen, die nicht nach US-GAAP vorgeschrieben sind bzw. nicht in Übereinstimmung mit US-GAAP dargestellt werden. Accelleron präsentiert nicht US-GAAP-konforme Finanzkennzahlen und alternative Leistungskennzahlen, weil sie von der Geschäftsleitung zur Überwachung des Geschäfts verwendet werden und weil Accelleron der Ansicht ist, dass diese nicht US-GAAP-konformen Finanzkennzahlen und ähnliche Kennzahlen häufig von Wertpapieranalysten, Investoren und anderen interessierten Parteien bei der Bewertung von Unternehmen in ihrer Branche verwendet werden. Dies ermöglicht eine bessere Transparenz und Vergleichbarkeit von Jahr zu Jahr. Eine Liste der Definitionen der nicht US-GAAP-konformen Finanzkennzahlen und alternativen Leistungskennzahlen, die von Accelleron im Allgemeinen und in dieser Ad-hoc-Mitteilung verwendet werden, finden Sie unter https://accelleron-industries.com/investors/performance-measures.

Haftungsausschluss

Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen, einschließlich Aussagen über die Aussichten für die Geschäfte von Accelleron. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen hinsichtlich der Faktoren, die die künftige Leistung des Unternehmens beeinflussen können, einschließlich der globalen wirtschaftlichen Bedingungen und der wirtschaftlichen Bedingungen in den Regionen und Branchen, die wichtige Märkte für Accelleron sind. Es gibt zahlreiche Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Accelleron liegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen abweichen, und die die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen könnten, seine angegebenen Ziele zu erreichen. Obwohl Accelleron davon ausgeht, dass seine Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann das Unternehmen keine Garantie dafür geben, dass diese Erwartungen auch erfüllt werden.

