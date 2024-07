Dow Jones Industrial Average® - Mit neuem Allzeithoch!

Während der S&P 500® bereits 43 Mal in diesem Jahr ein neues Rekordlevel verbuchen konnte, ließ sich der Dow Jones® seit Mai bitten. Diesen Makel konnte letzterer jüngst mit einem neuen Allzeithoch (40.989 Punkte) tilgen. Charttechnisch geht der Vorstoß in „uncharted territory“ mit einem Sprung über die psychologische Hürde von 40.000 Punkten bzw. über eine Fibonacci-Projektion (40.120 Punkte) einher. Noch wichtiger ist aber, dass damit die Kursentwicklung seit März als aufsteigendes Dreieck interpretiert werden kann (siehe Chart). Das Kursziel – abgeleitet aus der Höhe des diskutierten Konsolidierungsmusters – lässt sich auf rund 42.200 Punkte taxieren. Interessanterweise harmoniert diese Zielmarke sehr gut mit einer weiteren Fibonacci-Projektion (42.077 Punkte). Der beschriebene Ausbruch wird z. B. durch die Relative nach Levy (RSL) bestätigt. Schließlich liegt der Trendfolger deutlich über dem Schwellenwert von 1 und hat zudem eine klassische Flagge nach oben aufgelöst. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, gilt es in Zukunft, das alte Allzeithoch vom März bei 39.889 Punkten nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten.

Dow Jones Industrial Average® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

