DAX® - Zölle als Spielverderber?

Nach dem erfolgreichen Test der bekannten Schlüsselhaltezone aus der 50-Tages-Linie (akt. bei 22.407 Punkten), den Tiefpunkten vom Februar/März bei 22.300/22.200 Punkten sowie dem unteren Bollinger Band (akt. bei 22.125 Punkten) und dem zu Wochenbeginn auf dieser Basis ausgebildeten „swing low“ hat der DAX® die Bedeutung dieser Unterstützungen gestern mit einem „Hammer“-Umkehrmuster nochmals bestätigt. Wieviel der erneute Lackmustest wert ist, dürfte sich heute zeigen. Aufgrund der Bekanntgabe der US-Zölle müssen Anlegerinnen und Anleger mit einer erneuten Belastungsprobe der eingangs beschriebenen Bastion rechnen. Ein nachhaltiges Abgleiten unter die viel zitierte Schlüsselzone gilt es weiter unbedingt zu verhindern, da ansonsten die Schiebezone der letzten Wochen in einer Topformation mit einem rechnerischen Abschlagspotenzial von 1.200 Punkten umschlägt. Zum Abschluss donnerstags noch ein Blick auf die US-Börsenstimmung. Aus gutem Grund, denn die aktuelle Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) weist ein geräumtes Bullenlager (16,3 %) sowie den höchsten Bärenanteil seit 2009 (61,9 %) aus. Die Stimmung unter den US-Privatanlegern ist also bereits extrem skeptisch.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.