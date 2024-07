dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Nach zwei Verlusttagen dürfte der Dax am Mittwoch wieder anziehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 18.567 Punkte. Nach dem gescheiterten Chartausbruch vom Freitagnachmittag war er am Dienstag wieder an seine 50-Tage-Durchschnittslinie zurückgefallen. Sie ist ein mittelfristiges Trendbarometer und steigt nur noch leicht an. Von der Wall Street kommt frischer Schwung. Der Dow Jones Industrial übernimmt die Führung von den Indizes der Technologiebörse Nasdaq, deren Rekordrally in der Vorwoche ins Stocken geraten war. Der Dow zog am Dienstag kräftig an und stoppte erst kurz vor 41.000 Punkten.

USA: - REKORDE - Auf den letzten Metern hat am Dienstag auch der marktbreite US-Index S&P 500 eine Bestmarke aufgestellt. Zum Handelsende notierte er 0,64 Prozent im Plus bei 5.667,20 Punkten. Der Leitindex Dow Jones Industrial hatte gleich zu Beginn seine Rekordjagd fortgesetzt. Er schloss dank positiv aufgenommener Geschäftszahlen von Unitedhealth sowie des anhaltenden Höhenflugs von Goldman Sachs 1,85 Prozent höher mit 40.954,48 Punkten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio sank der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,44 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der Börsen in Shanghai und Shenzhen gewann in China hingegen 0,1 Prozent. In Hongkong legte der Hang-Seng-Index ebenfalls in dieser Größenordnung zu. Spekulationen auf einen Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen dämpften in Asien weiterhin die Stimmung.

DAX 18518,03 -0,39% XDAX 18581,70 0,10% EuroSTOXX 50 4947,83 -0,71% Stoxx50 4506,26 -0,46% DJIA 40954,48 1,85% S&P 500 5667,20 0,64% NASDAQ 100 20398,62 0,06%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,48 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0902 0,03% USD/Yen 158,18 -0,12% Euro/Yen 172,45 -0,09%

ROHÖL:

Brent 83,64 -0,09 USD WTI 80,66 -0,10 USD

