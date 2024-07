EQS-Adhoc: DATRON AG: Aufsichtsrat verlängert Mandat von Michael Daniel als Vorstandsvorsitzender der DATRON AG

EQS-Ad-hoc: DATRON AG / Schlagwort(e): Personalie/Vertrag

DATRON AG: Aufsichtsrat verlängert Mandat von Michael Daniel als Vorstandsvorsitzender der DATRON AG



17.07.2024

Aufsichtsrat verlängert Mandat von Michael Daniel als Vorstandsvorsitzender der DATRON AG



Mühltal, 17. Juli 2024 – Der Aufsichtsrat der DATRON AG (WKN A0V9LA), Anbieter von innovativen CNC-Fräsmaschinen, Dosiermaschinen und Fräswerkzeugen mit Sitz in Mühltal bei Darmstadt, hat heute beschlossen, die zum 1. Juli 2025 auslaufende Bestellung des Vorstandsvorsitzenden Michael Daniel vorzeitig um fünf Jahre bis zum 30. Juni 2030 zu verlängern. Michael Daniel hat den Vorsitz des Vorstands seit 01.01.2022 inne und das Unternehmen in herausfordernden Zeiten sehr erfolgreich geführt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die CEO-Position bei der DATRON AG bei Herrn Daniel weiterhin in fähigste Hände geben. Michael Daniel hat in den vergangenen Jahren seine Kompetenzen in der obersten Führungsrolle durch sein kaufmännisches und diplomatisches Geschick zweifelsfrei unter Beweis gestellt und das Unternehmen sicher durch prägnante weltwirtschaftliche Krisen geführt,“ kommentierte Dr. Thomas Milde, Vorsitzender des Aufsichtsrates der DATRON AG, die Vertragsverlängerung.

Vor seiner Berufung zum Vorstandsvorsitzenden hatte Michael Daniel seit 2013 die Rolle des Finanzvorstands der DATRON Aktiengesellschaft erfolgreich erfüllt. Seit 2022 verantwortet er die Bereiche Finanzen, Investor Relations und die gesamte Marktseite.



Über DATRON:

Die DATRON AG entwickelt, produziert und vertreibt innovative Fräsmaschinen, insbesondere für die Hochleistungsbearbeitung von Aluminium und Verbundmaterialien, hochwertige Fräswerkzeuge sowie Dosiermaschinen für industrielle Dicht‐ und Klebanwendungen. Durch neueste Technologien, abgesichert durch zahlreiche Patente und die Einbindung in ein umfangreiches Customer Care-Dienstleistungspaket, bietet DATRON einzigartige Lösungen Made in Germany für Kunden in aller Welt an.

DATRON Fräs- und Dosierlösungen zeichnen sich durch ihre hohe Energieeffizienz, Qualität und Wirtschaftlichkeit aus und werden in allen Branchen, vorwiegend in der Elektrotechnik, der Metall-, Kunststoff‐, Medizin- und Automobilindustrie, sowie in der Luftfahrt eingesetzt. Mehr als 3.000 Maschinenkunden weltweit arbeiten erfolgreich mit über 6.000 DATRON Maschinensystemen.

DATRON bewegt sich auf einem nachhaltigen, profitablen Wachstumskurs. Im Geschäftsjahr 2023 wurde weltweit ein Umsatz von rund EUR 63,8 Mio. und ein EBIT von rund EUR 6,0 Mio. erzielt. Derzeit beschäftigt DATRON rund 300 Mitarbeiter.

DATRON wurde in den vergangenen Jahren vielfach ausgezeichnet: Das Unternehmen trägt unter anderem das Siegel als TOP JOB 2020 Arbeitgeber wie auch diverse Red Dot Design Awards für das Maschinendesign (zuletzt DATRON MXCube und DATRON evo 600) und einen Red Dot Communication Award für die (r)evolutionäre Steuerungssoftware DATRON next.

Weitere Informationen finden sich unter www.datron.de.



Kontakt:

DATRON AG

IR@datron.de

In den Gänsäckern 5

64367 Mühltal

DATRON AG
In den Gänsäckern 5
64367 Mühltal
Deutschland

