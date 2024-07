Fnac Darty und Kretinsky wollen italienische Unieuro kaufen

Düsseldorf (Reuters) - Die französische Ceconomy-Beteiligung Fnac Darty greift zusammen mit ihrem Großaktionär Daniel Kretinsky nach der italienischen Elektronikhandelskette Unieuro und will damit einen Schritt zur Konsolidierung der Branche gehen. Fnac Darty legte zusammen mit der Ruby Equity Investment, an der die Kretinsky-Gesellschaft Vesa Equity mit 49 Prozent beteiligt ist, ein Übernahmeangebot für Unieuro vor. Dies beinhalte neun Euro in bar sowie Fnac-Darty-Aktien aus einer Kapitalerhöhung und entspreche damit zwölf Euro je Unieuro-Aktie. Die Offerte bewerte die Italiener insgesamt mit knapp 250 Millionen Euro. Fnac Darty halte bereits 4,4 Prozent der Unieuro-Anteile. Unieuro teilte am Mittwoch mit, das Angebot prüfen zu wollen. An der Börse schossen die Aktien der Italiener um mehr als 30 Prozent in die Höhe.

Im Falle einer Übernahme entstünde ein Unternehmen mit mehr als 20 Milliarden Euro Umsatz, das Marktführer in Teilen Europas wäre und profitabler arbeite, erklärte Fnac Darty. Zusammen verfügten die Ketten dann über mehr als 1500 Filialen mit rund 30.000 Beschäftigten und könnten die Führungsrolle in ihren Märkten ausbauen. Sie wären unter anderem in Frankreich, Spanien, der Schweiz, Italien und Belgien vertreten. Beide Unternehmen trieben ihre Digitalisierung voran und versuchten, die Kunden über verschiedene Vertriebskanäle von Filialen bis Online-Stores und die Ausweitung von Service-Angeboten an sich zu binden, hieß es weiter. Einen ähnlichen Weg geht auch die Düsseldorfer Holding Ceconomy. Zu ihr gehören die Elektronikhandelsketten Media Markt und Saturn, die auch in Ländern vertreten sind, in denen das neue Bündnis aktiv wäre. Unieuro blieben nun einige Wochen, um das Angebot zu prüfen, sagte Fnac-Darty-Chef Enrique Martinez. Fnac Darty strebt einer Präsentation zufolge einen Abschluss der Transaktion im vierten Quartal an.

CECONOMY - KEINE GESPRÄCHE MIT KRETINSKY ÜBER FNAC DARTY

Das Übernahmeangebot könnte auch Bewegung in die Branche in Europa bringen. Kretinsky ist über seine Vesa Equity mit 29,9 Prozent größter Anteilseigner bei Fnac Darty. Ceconomy hält 23,4 Prozent an den Franzosen. Kretinsky kontrolliert zudem zahlreiche Beteiligungen an Handelskonzernen, etwa an der französischen Casino oder der deutschen Metro. Ceconomy betonte erneut, es gebe keine Gespräche mit Kretinsky über den Fnac-Darty-Anteil. "Wir arbeiten weiter an unserer Strategie und sind mit unserem Portfolio sehr zufrieden", sagte eine Ceconomy-Sprecherin Reuters. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Spekulationen gegeben, wonach Kretinsky selbst auch bei Ceconomy einsteigen könnte.

