IRW-News: Yukon Metals Corp.: Yukon Metals beginnt im Projekt Star River mit den Arbeiten im Feld

Vancouver, British Columbia, 17. Juli 2024 / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770 - das Unternehmen oder Yukon Metals) freut sich bekannt zu geben, dass im Projekt Star River, das sich 50 Kilometer südlich von Ross River im Yukon befindet, mit den Erkundungsarbeiten im Feld begonnen wurde.

Erste Feldarbeiten durch Yukon Metals ergaben neue mineralisierte Ausbisse, die zuvor noch nicht in der Nähe mehrerer historischer Arbeiten kartiert worden waren. Weitere geochemikalische Probennahmen- und Kartierungsprogramme in dieser Saison werden dazu beitragen, diese neuen Areale mit Mineralisierung weiter abzugrenzen.

Rory Quinn, President & CEO, sagte: Wir sind durch die umfangreiche Oberflächenausdehnung der auf Star River gefundenen Mineralisierung sowie neuen interessanten Gebieten im südlichen Teil des Konzessionsgebiets, die zuvor wenig exploriert wurden, sehr angespornt. Außerdem wurden zahlreiche historische Wege und Zufahrtsstraßen gefunden, die für zukünftige Exploration vor Ort von Nutzen sein werden. Die am 6. Juli abgeschlossene LiDAR-Messung wird eine bessere Bodensicht des gesamten Konzessionsgebiets ermöglichen, während mit der anstehenden Gravitationsmessung nach nah beieinanderliegenden Bohrzielen gesucht wird.

Vision Quest, ein Explorationsunternehmen im Besitz der Yukon First Nations, das eng mit Yukon Metals zusammenarbeitet, hat im Vorfeld eines anstehenden geophysikalischen Bodenprogramms mit der Bodenvorbereitung begonnen. Eine detaillierte topographische LiDAR-Messung per Drohne über dem Projektgebiet wurde bereits abgeschlossen, und die Interpretation ist im Gange.

Yukon Metals wird dieses Gebiet mit einer geophysikalischen Gravitationsmessung auf nah beieinanderliegende und metallhaltige Bohrziele untersuchen sowie eine elektromagnetische Messung durchführen, um nach übereinstimmenden leitfähigen Horizonten zu suchen. Eine detaillierte geologische Kartierung und sowie eine geochemikalische Bodenbeprobung werden gleichzeitig erfolgen.

Über das Projekt Star River

Yukon Metals besitzt 100 % des 716 Hektar umfassenden Basis- und Edelmetallprojekts Star River, das vom Robert Campbell Highway und der ehemaligen Ketza Mine Road erreichbar ist. Das Projektgebiet beherbergt zahlreiche Vorkommen an polymetallischer Karbonat-Verdrängungsmineralisierung und Quarz-Sulfid-Adern, die in den 1950ern erstmalig entdeckt wurden. Überreste von Untertage- und Übertageabbaubetrieben, die mit historischen Explorationstechniken durchgeführt wurden, sind auf einem Großteil des Konzessionsgebiets sichtbar und mit einem Netz von Straßen und Wegen rund um die Mine Ketza verbunden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76267/YukonMetals_170724_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Zuvor kartierte Geologie auf dem Projektgebiet Star River (AR 061867 & Templeman-Kluit, OF 5487).

Mehrere historische Vorkommen, die Ziele hoher Priorität für weitere Explorationen sind, umfassen Key3, Lap 10 und F2-F3. Key3 und Lap 10 sind Vorkommen auf dem Projektgebiet, die laut Berichten im Gestein der Seagull Group vorkommen. Die Mineralisierungen F2 und F3 kommen in der Askin Group und der Porcupine Formation vor (OF 5487 Templeman-Kluit p78).

Key3 ist ein historischer Abbaubetrieb einer halbmassiven Bleiglanz-Linse mit geringem Sphalerit, Tetraedrit, Chalkopyrit und Jamesonit mit einer Länge von rund 7,3 Metern mit, laut Berichten, durchschnittlich 1028,5 g/t Ag und 18% Pb und einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 0,9 Metern. Historische Einzelproben ergaben bis zu 17.142 g/t Ag. Unterbrochene Mineralisierung wurde in den 1950ern bis 1980ern über 82 Meter mit Bulldozern und kurzen Explorationsgängen verfolgt, aber nie in die Tiefe hin oder entlang des Streichens exploriert, trotz drei Eisernen Hüten an der Oberfläche und anderen kleinen Erzgängen in dem Gebiet.

Lap10 hat eine bekannte Streichlänge von 137 Metern in nördlicher Richtung mit einem Winkel von 045 Grad und schneidet in das Gestein aus dem Kambrium und Ordovizium ein. Es weist ein recht zusammenhängendes Band aus Bleiglanz mit einem historisch angezeigten Gehalt von 12.000 g/t Ag und 38 % Pb über eine Breite von 1,07 Metern auf einer Länge von 137 Metern auf. Dieses Vorkommen wurde in den 1950ern und 1960ern mit Bulldozern und Stollen exploriert. Es wurde nur wenig unternommen, um das Vorkommen weiter zu explorieren, so dass es seit Jahrzehnten unexploriert ist.

Yukon Metals wird auf Lap10 dieselben Explorationsbemühungen wie auf Key3a aufwenden und jegliche Kontinuität der Mineralisierung und der Strukturkontrollen zwischen den beiden Gebieten, die rund 1,2 Kilometer voneinander entfernt im selben Gestein liegen, explorieren.

Die Zone F2 - F3 liegt in ähnlicher Geologie wie die ehemals produzierende Mine Ketza, die rund fünf Kilometer westlich liegt. In der Zone F2 und F3 wurde in der Vergangenheit Au, Ag und Pb in Erzgängen des Kalksteins der Askin Group und Orthoquarziten der Porcupine Formation gefunden. In der Zone F3 wurde eine mineralisierte Oberflächenexposition mit einer Länge von 120 Fuß gefunden, die 86 Unzen/Tonne und 50 % Pb über eine Breite von 5,0 Metern aufwies (AR 018888, 1968; AR 019895, 1967). Der Gang F2 wurde in einem Bewertungsbericht von Iona Silver Mines aus dem Jahr 1971 mit 0,63 Unzen/Tonne Au über 2,3 Fuß über eine Länge von 30 Fuß angegeben (AR 061651). Trotz der interessanten Ergebnisse im Gebiet der Vorkommen F2 und F3 sowie anderen Arbeiten in den Gebieten der Vorkommen Canyon und Gem, konzentrierten sich die Arbeiten früherer Bergbauunternehmen in dem Gebiet auf das früher produzierende Key18.

Die Vorkommen F2, F3, Canyon und Gem werden weiter mit geophysikalischen Gravitationsmethoden exploriert, um nah beieinanderliegende und metallhaltige Bohrziele zu entdecken. Eine elektromagnetische Messung wird ebenfalls in diesem Gebiet erfolgen, um leitfähige Horizonte, die mit Gravitationsanomalien zusammentreffen, zu entdecken.

Qualifizierte Sachverständige

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Helena Kuikka, P.Geo., als qualifizierte Sachverständige (gemäß National Instrument 43-101) geprüft und genehmigt.

Über Yukon Metals Corp.

Yukon Metals ist finanziell gut aufgestellt und verfügt über ein Konzessionsportfolio, das auf Grundlage von über 30 Jahren Prospektionsarbeiten durch die Familie Berdahl, das Prospektionsteam hinter Snowline Golds Portfolio von primären Goldprojekten, aufgebaut wurde. Das Portfolio von Yukon Metals umfasst in erster Linie Kupfer-Gold- und Silber-Blei-Zink-Konzessionsgebiete, die auch eine beträchtlichen Gold- und Silberkomponente aufweisen. Das Unternehmen wird von einem Board of Directors und einem Managementteam mit Erfahrung in den Bereichen Technik und Finanzen geleitet.

Das Hauptaugenmerk von Yukon Metals ist auf die Förderung von nachhaltigem Wachstum und Wohlstand in den lokalen Gemeinden des Yukon gerichtet, während sich das Unternehmen zugleich um die Steigerung des Unternehmenswerts bemüht. Im Mittelpunkt unserer Strategie stehen Inklusionen und gemeinsamer Wohlstand, wobei wir sowohl Gemeindemitgliedern als auch Investoren die Möglichkeit bieten, zu unseren Unternehmungen beizutragen und von ihnen zu profitieren. Weitere Informationen über Yukon Metals finden Sie unter www.YukonMetals.com.

Das Yukon Territory

Das Yukon Territory rangiert laut der Fraser Institute Survey of Mining Companies 2023 auf Platz 10 der Gebiete weltweit mit dem größten Mineralpotenzial und verfügt über sehr erfahrene und gewissenhafte örtliche Arbeitskräfte, die durch eine lange Explorationskultur und einen tiefen Respekt für das Land gefördert werden. Jüngste große Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie die Valley-Entdeckung auf dem Projekt Rogue von Snowline Gold, unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten in Bezirksgröße zu schaffen.

YUKON METALS CORP.

Rory Quinn

Rory Quinn, President & CEO

E-Mail: roryquinn@yukonmetals.com

Für weitere Informationen über Yukon Metals wenden Sie sich bitte an:

Monica Hamm, Vice President, Investor Relations

E-Mail: monicahamm@yukonmetals.com oder info@yukonmetals.com

Tel.: 778-389-9928

