EUR/USD - Jahres-Pivotpunkt mit Schlüsselrolle

Im Rahmen unseres Jahresausblicks ermitteln wir regelmäßig die Jahres-Pivotpunkte für verschiedene Assetklassen. Oftmals spielen diese neuralgischen Chartmarken im weiteren Jahresverlauf später noch einmal eine Rolle. Beim Währungspaar EUR/USD könnte das aktuell der Fall sein, denn hier ist der Jahres-Pivotpunkt (1,0919 USD) wieder erreicht. Doch dieses Level spielt noch aus anderen Gründen eine wichtige Rolle. So hat der Euro zum Greenback hier seit Februar immer wieder wichtige Hochs ausgeprägt. Gleichzeitig verläuft hier die Nackenlinie einer möglichen Bodenbildung (siehe Chart). Dank des Abschlusses der unteren Umkehr ergibt sich nun ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von gut 3 US-Cents. Im Hinterkopf sollten Anlegerinnen und Anleger dabei behalten, dass wir zuletzt eine extrem schwankungsarme Phase erlebt haben. In der Folge haben sich die Bollinger Bänder auf Wochen- und auf Monatsbasis extrem stark zusammengezogen – eine Konstellation, welche in der Vergangenheit oftmals die Basis für den nächsten Trendimpuls bildete. Mit der Marke von gut 1,09 USD lässt sich nun auch ein technisch sinnvoller Katalysator für ein Ende der Lethargie definieren.

EUR/USD (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EUR/USD

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

