Original-Research: Shelly Group AD (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Shelly Group AD - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Shelly Group AD Unternehmen: Shelly Group AD ISIN: BG1100003166 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 18.07.2024 Kursziel: 95,00 BGN Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Frankfurt-Roadshow-Feedback: Attraktives Margenniveau und Wettbewerbsposition überzeugen Investoren Wir waren gestern mit Wolfgang Kirsch und Dimitar Dimitrov, den beiden Co-CEOs der Shelly Group, in Frankfurt auf Roadshow. Neben der jüngsten Akquisition stand in erster Linie die mittelfristige Entwicklung der operativen Marge im Fokus. Anhaltend hohes Margenniveau visibel: Ausgehend von der attraktiven operativen Profitabilität stellt sich für Investoren die Frage, inwieweit Shelly zukünftig weiterhin die EBIT-Marge auf dem aktuellen Niveau von rund 25% halten kann. Einerseits dürften in den kommenden Quartalen zwar der weitere Aufbau der lokalen Teams außerhalb der DACH-Region sowie verstärkte Marketingaktivitäten in Form von Messebesuchen und Paid-Search belastend wirken. Zudem sollte sich der stetig zunehmende Professionals-Anteil im Umsatzmix bemerkbar machen, der zwar zum einen das Top Line-Wachstum über weitere neue Partnerschaften mit Online- und Offlinehändlern antreibt, gleichzeitig aber tendenziell geringere Bruttomargen aufweisen dürfte. Auf der anderen Seite hat Shelly die Möglichkeit über Initiativen in den Bereichen Pricing, Einkauf und Nutzermonetarisierung die genannten negativen Effekte zu kompensieren, sodass wir weiterhin EBIT-Margen oberhalb von 25% erwarten. Dem steigendem Professionals-Anteil wirkt Shelly mit einem disziplinierten Pricing entgegen, sodass Mengenrabatte auch an Großhändler nur in begrenztem Rahmen gegeben werden. Im Gegensatz zur Konkurrenz hat Shelly zudem in den vergangenen zwei Jahren keine Preiserhöhungen durchgeführt, sodass hier die Möglichkeit besteht durch geringe Anpassungen und ohne die eigene Position im Wettbewerb zu gefährden, zusätzliche Marge zu generieren. Weitere Optimierungen in der Lieferkette sowie Skaleneffekte im Einkauf und in der Verwaltungskostenquote sind weitere nennenswerte Profitabilitätshebel. Die Monetarisierung der User über Zusatzprodukte wie der kostenpflichtigen App-Version steht zwar aktuell noch am Anfang, dürfte sich zukünftig mit weiteren Verbesserungen und zusätzlichen Funktionen jedoch deutlich steigern. Bei einer beispielhaften Penetrationsrate von 2% der aktuell rund 3 Mio. Haushalte und einem Preispunkt von 3,99 EUR/Monat würde sich bereits ein wiederkehrender Umsatz von knapp 2 Mio. EUR (nach Abzug von Umsatzsteuer und App-Store-Gebühren) jährlich ergeben, der nahezu vollständig ins Ergebnis fließen sollte. Geopolitischer Rückenwind: Mit der Implementierungsverordnung EU 2024/482 legt die EU erstmals Regeln für die Anwendung des 2019 beschlossenen Cybersicherheitsgesetzes vor, die ab Februar 2025 verbindlich sind. Dieser Rechtsrahmen sorgt u.E. für einen erheblichen Wettbewerbsvorteil ggü. chinesischen Anbietern - besonders beim Modulgeschäft ShellyX. Diese werden gezwungen sein die hohen Standards und Compliance-Anforderungen im europäischen Markt zu adaptieren sowie die eigene Transparenz (bspw. bei Sicherheitslücken) zu erhöhen. Non-Konformität würde deren Marktzugang in Europa hingegen u.E. signifikant einschränken. Fazit: Das aktuell hohe Interesse der Investoren spiegelt die positive Geschäftsentwicklung von Shelly wider. Neue Produkte (Gen3, LOQED) und Services (Premium-App) sowie die Erweiterung um ShellyX sollten die zukünftigen Aussichten weiter verbessern. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30241.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °