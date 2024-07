Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Treffen Europäische Politische Gemeinschaft

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Handelsblatt' zu Treffen Europäische Politische Gemeinschaft:

"Umgekehrt hat Gastgeber Starmer gerade einen überwältigenden Wahlsieg eingefahren und ist momentan der Regierungschef mit dem stärksten demokratischen Mandat im Westen. Großbritannien kann nach dem EU-Austritt den deutsch-französischen Motor in Europa zwar nicht ersetzen. Aber das Königreich kann als Atommacht und ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gerade in der drängenden Sicherheitsfrage ein wichtiges Signal einer europäischen Zusammengehörigkeit geben, das sowohl in Moskau als auch in Washington Gehör findet."/yyzz/DP/nas