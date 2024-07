EQS-News: SNP meldet bestes zweites Quartal der Firmengeschichte nach Rekordergebnissen im Jahr 2023 und starkem Start ins Jahr

EQS-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognoseänderung

SNP meldet bestes zweites Quartal der Firmengeschichte nach Rekordergebnissen im Jahr 2023 und starkem Start ins Jahr



19.07.2024 / 14:22 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SNP meldet bestes zweites Quartal der Firmengeschichte nach Rekordergebnissen im Jahr 2023 und starkem Start ins Jahr

Auftragseingang legt um 45% auf rund 74 Mio. € zu; Umsatz steigt um 28% auf rund 62 Mio. € im Vergleich zu Q2 2023

EBIT klettert im Jahresvergleich um ca. 7 Mio. Euro von 1,0 Mio. € auf rund 8 Mio. €

Starke Ergebnisse führen zu Prognoseanhebung für 2024

Heidelberg, 19. Juli 2024 – SNP, ein weltweit führender Anbieter von Software für digitale Transformation, automatisierte Datenmigration und Datenmanagement im SAP-Umfeld, meldet nach vorläufigen Zahlen auch für das zweite Quartal 2024 eine außerordentliche Geschäftsentwicklung. Das Unternehmen wächst weiterhin in allen Regionen und Segmenten.

Im zweiten Quartal 2024 verzeichnete SNP einen deutlichen Anstieg des Auftragseingangs von 45% auf rund 74 Mio. € im Vergleich zu 51,0 Mio. € im zweiten Quartal 2023. Der Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 28% auf rund 62 Mio. €, verglichen mit 48,5 Mio. € im zweiten Quartal 2023. Das signifikante Wachstum ist das Ergebnis der nachhaltigen Bemühungen von SNP, die globale Marktpräsenz auszubauen und die Kundenzufriedenheit weiter zu erhöhen. Auch das EBIT konnte deutlich verbessert werden und stieg von 1,0 Mio. € im Vorjahr auf rund 8 Mio. €.

Diese positive Geschäftsentwicklung hat das Softwareunternehmen dazu veranlasst, die Jahresprognose anzuheben. Jens Amail, CEO von SNP, kommentiert: „Dank des anhaltenden Vertrauens unserer Kunden und Partner blicken wir optimistisch auf den weiteren Jahresverlauf und darüber hinaus. Weltmarktführer wie BMW, Microsoft und viele andere haben sich dafür entschieden, bei der Umsetzung ihrer Transformationen auf uns zu setzen. Das gesamte SNP-Team ist ausschließlich auf den Erfolg unserer Kunden und unseres Ökosystems fokusiert. Wir sind zufrieden mit dem, was wir erreicht haben, und unsere Kunden, Partner und Aktionäre können auch in Zukunft voll auf uns zählen.“

Auf Basis der bisherigen Geschäftsentwicklung und des fortlaufenden Marktmomentums hat das Unternehmen seinen Jahresausblick 2024 angepasst. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024 wird auf 225 Mio. € bis 240 Mio. € erhöht (bisherige Prognose: 215 Mio. € bis 225 Mio. €). Darüber hinaus wird das EBIT in einer Bandbreite zwischen 16 Mio. € und 20 Mio. € erwartet (bisherige Prognose: 13 Mio. € bis 16 Mio. €). Für den Auftragseingang wird unverändert eine Book-to-Bill-Ratio (Auftragseingang / Umsatzerlöse) größer als eins prognostiziert.

SNP wird den vollständigen Halbjahresfinanzbericht 2024 am 8. August 2024 veröffentlichen.

Über SNP

SNP (Ticker: SHF.DE) unterstützt Unternehmen weltweit dabei, das volle Potenzial ihrer Daten zu entfalten und ihre ganz individuelle Reise in eine digitale Zukunft zu gestalten.

Mit der Data Excellence Platform CrystalBridge® und dem BLUEFIELD™-Ansatz hat SNP einen umfassenden Branchenstandard geschaffen, um SAP-Systeme schneller und sicherer zu restrukturieren, modernisieren und datengetriebene Innovationen in der Cloud zu realisieren.

Weltweit vertrauen über 3.000 Kunden aller Branchen und Größen auf SNP, unter ihnen 20 der DAX 40 und 103 der Fortune 500 Unternehmen. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit über 1.400 Mitarbeitende an 35 Standorten in 15 Ländern. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 203,4 Mio. EUR.

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

Ansprechpartner SNP

Marcel Wiskow

Director lnvestor Relations

Telefon: +49 6221 6425-637

E-Mail: marcel.wiskow@snpgroup.com

presse@snpgroup.com

19.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: SNP Schneider-Neureither & Partner SE Speyerer Str. 4 69115 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 6221 6425 637, +49 6221 6425 172 Fax: +49 6221 6425 20 E-Mail: investor.relations@snpgroup.com Internet: www.snpgroup.com ISIN: DE0007203705 WKN: 720370 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1950301

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1950301 19.07.2024 CET/CEST