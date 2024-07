IRW-News: First Nordic Metals Corp.: Korrektur: First Nordic veranstaltet auf X Spaces eine Diskussion und Q&A mit Investoren

IRW-PRESS: First Nordic Metals Corp.: Korrektur: First Nordic veranstaltet auf X Spaces eine Diskussion und Q&A mit Investoren

VANCOUVER, BC, 19. Juli 2024 / IRW-Press / First Nordic Metals Corp. (FNM oder das Unternehmen) (TSXV: FNM, OTCQB: FNMCF, FWB: HEG0) freut sich bekannt zu geben, dass es am Montag, den 22. Juli 2024, um 16:00 Uhr ET auf X (ehemals Twitter) Spaces eine Veranstaltung mit einer Reihe von Branchenexperten abhalten wird, um die jüngsten Entwicklungen des Unternehmens zu diskutieren und Fragen der Investoren zu beantworten.

Taj Singh, President und CEO von First Nordic Metals, und Adam Cegielski, Chief Development Officer, werden gemeinsam mit einer Expertenrunde über unser Projektportfolio in Schweden und Finnland, wichtige Themen im Edelmetallsektor, aktuelle Unternehmensnachrichten und vieles mehr sprechen. Anleger können die Audio-Sitzung FNM.V & Expert Panel talk Recent Updates, Industry News & More auf X Spaces unter folgendem Link abrufen: https://twitter.com/i/spaces/1lDGLldARDMGm. Die Anleger werden gebeten, ihre Fragen an das Unternehmen zu richten, indem sie eine E-Mail an info@fnmetals.com schicken.

ÜBER FIRST NORDIC METALS

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Goldprojekt Barsele in Schweden, das in einem Joint Venture mit dem führenden Goldproduzenten Agnico Eagle Mines Limited betrieben wird. Im direkten Umfeld des Projekts Barsele verfügt FNM über sämtliche Anteile und Rechte an einer Liegenschaft in Distriktgröße mit fast 100.000 Hektar entlang des Gold Line Gürtels. Darüber hinaus ist FNM in Norden Finnlands 100-prozentiger Eigentümer einer distriktgroßen Position der den gesamten Oijärvi Greenstone Gürtel umfasst.

Im Namen des Board of Directors

Taj Singh, M.Eng, P.Eng, CPA

President & CEO, Direktor

Weiterführende Informationen erhalten Sie über:

Alicia Ford, Business Development Manager

Telefon: 604-687-8566, Email: info@fnmetals.com

Folgen Sie First Nordic Metals hier:

Twitter: @fnmetals | Youtube: @firstnordicmetalscorp | LinkedIn: @firstnordicmetals

Facebook: @FirstNordicMetals | Instagram: @firstnordicmetals

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und sind daher mit innewohnenden Risiken und Unsicherheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den derzeit in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, und FNM übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76300

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76300&tr=1

