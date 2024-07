Japanische Kernverbraucherpreise ziehen im Juni an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Die japanischen Kernverbraucherpreise sind im Juni um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat angestiegen.

Dies geht aus offiziellen Daten vom Freitag hervor. Damit beschleunigte sich der Preisanstieg den zweiten Monat in Folge und befeuert die Erwartungen des Marktes, dass die japanische Zentralbank (BOJ) nach ihrer geldpolitischen Sitzung am 30. und 31. Juli die Zinsen anheben könnte.

Der Anstieg des Kernverbraucherpreisindex (VPI), bei dem die Auswirkungen der volatilen Preise für frische Lebensmittel herausgerechnet werden, lag den Daten zufolge leicht unter der mittleren Marktprognose von 2,7 Prozent und folgte auf den Anstieg von 2,5 Prozent im Vormonat. Die Dienstleistungsinflation stieg den Daten zufolge im Juni auf 1,7 Prozent gegenüber 1,6 Prozent im Mai.

"Die Bank of Japan wird vor ihrer Sitzung Ende des Monats noch den Tokioter Verbraucherpreisindex für Juli abwarten. Doch die landesweiten Zahlen für Juni stützen unsere Prognose einer weiteren Zinserhöhung bei dieser Sitzung", sagte Marcel Thieliant, Leiter des Bereichs Asien-Pazifik bei Capital Economics. "Mit Blick auf die Zukunft erwarten wir, dass die zugrunde liegende Inflation bis Anfang 2025 bei etwa 2 Prozent bleiben wird, was die Bank of Japan unserer Meinung nach veranlassen wird, die Zinsen sowohl in diesem Monat als auch im Oktober anzuheben."

Japans Wirtschaft war im ersten Quartal geschrumpft, da Unternehmen und Haushalte ihre Ausgaben reduzierten. Viele Ökonomen gehen davon aus, dass die BOJ die Zinssätze in diesem Jahr auf 0,25 Prozent anheben wird.

(Bericht von Leika Kihara, geschrieben von Esther Blank)