Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Joe Biden

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Joe Biden:

"Wenn er seine eigene Partei nicht komplett zerlegen will, muss der US-Präsident seine Kandidatur für das höchste Amt der USA schleunigst zurückziehen. Sonst werden die Demokraten Anfang November eine krachende Niederlage erleben, von der sie sich lange nicht erholen werden. Spätestens seit dem gescheiterten Attentat auf seinen Herausforderer Donald Trump dämmert selbst den treuesten der treuen Biden-Fans und vor allem seinen Geldgebern, was die Stunde geschlagen hat. Und prompt lieferte der an Corona erkrankte 81-Jährige auf dem Flughafen von Las Vegas einmal mehr die fatalen Bilder, die ihn als tattrigen Staatschef zeigen. Und nicht als quirligen Wahlkämpfer, der noch weitere vier Jahre für den äußerst stressigen Regierungsjob im Tank hat."