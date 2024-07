Bitcoin steigt über 68.000 Dollar – Rückzug von Joe Biden bewegt

Während der Bitcoin (USD) am späten Sonntagabend unmittelbar nach Bekanntgabe des Biden-Rücktritts im US-Wahlkampf auf unter 66.000 Dollar nachgab, kostet eine Einheit am Montagmorgen rund 68.000 Dollar und damit so viel wie seit Mitte Juni nicht mehr. Im Blick behalten Anleger neben den Entwicklungen im US-Wahlkampf auch den möglichen Start sogenannter Ether-Spot-ETFs in den Vereinigten Staaten.

Biden zieht sich aus US-Wahlkampf zurück – Anleger setzen weiter auf Trump als neuen US-Präsidenten

Solange die Fantasie der Anleger überwiegt, dass Donald Trump als Schutzherr für Bitcoin und Co in das Weiße Haus zurückkehrt, dürfte dies Kryptowerten in die Karten spielen.

Doch der Abgang Joe Bidens legt offen, dass ein Wahlsieg Donald Trumps alles andere als in Stein gemeißelt ist. Die bereits verteilten Vorschusslorbeeren könnten Investoren am Ende des zum Verhängnis werden. Da Trump für weniger Regulierung steht und ohnehin als kryptofreundlich angesehen wird, setzen Anleger verstärkt auf eine Rückkehr Trumps in das Weiße Haus.