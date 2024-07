Martin bespricht heute folgende Werte: Varta, Takkt, Salzgitter, Süss Microtec, Sartorius, Zalando, Ryanair, Taiwan Semi, Netflix, Shopify, Arm Holdings, SLB und Crowdstrike.

Die Märkte scheinen sich vom Schrecken der Vorwoche erholen zu wollen. Der Dax startet stark in die Woche. Bitter ist der heutige Tag allerdings für die Aktionäre vom angeschlagenen Batteriehersteller Varta. Denn hier droht nun ein Totalverlust. Auf die Gründe geht Martin in der heutigen Livesendung ein. Außerdem stehen Aktien von Netflix nach den Zahlen vom Donnerstag im Fokus, ebenso wie die Papiere von SLB aus dem Musterdepot. Hier wurden am Freitag Zahlen gemeldet, die alles andere als schwach waren. Ob der Kurs nun endlich den Boden gesehen hat?

Direkt zum Video auf YouTube