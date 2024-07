Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Luftschlag in Hudaida

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Luftschlag in Hudaida:

"Die israelische Führung hat recht unverblümt gesagt, was das erweiterte Ziel ihres Luftschlags im Jemen war: Es ging ihr darum, ein Signal in die Region zu senden. Die Regierung befürchtete offenbar, dass es in Iran und bei der Hizbullah falsch verstanden werden könnte, wenn sie nicht auf die Drohne reagieren würde, mit der die Huthi erfolgreich Tel Aviv angegriffen hatten. (.) Ähnlich wie im April, als Iran Israel mit Luftangriffen überzog, versuchen beide Seiten aber immer noch, ihren Konflikt auf einem Niveau unterhalb eines voll entbrannten Krieges zu halten. (.) Die weitaus größere Bedrohung geht dabei von der Hizbullah aus, nicht von den Huthi. (.) Es ist schwer vorstellbar, dass Israel das auf Dauer hinnehmen wird. Noch schwieriger würde es für Israel, sollte Iran eine Atombombe bauen."/yyzz/DP/he