ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Fresenius SE auf 'Overweight' - Ziel 39 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Fresenius von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 34 auf 39 Euro angehoben. Die Bad Homburger hätte in der Verschlankung ihres Portfolios einen Wendepunkt erreicht, schrieb Analyst Robert Davies in seiner Empfehlung vom Dienstag. Er hob seine Ergebnisprognosen bis 2026 um bis zu 6 Prozent an. Die Bewertung der Aktien des Medizinkonzerns sei historisch niedrig, so der Experte./ag/ajx

