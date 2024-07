China will Kooperation bei Investitionen mit Russland stärken

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking (Reuters) - China will seine Zusammenarbeit mit Russland rund um Investitionen verbessern. Dies sagte der stellvertretende Ministerpräsident Ding Xuexiang laut Berichten chinesischer Staatsmedien vom Dienstag bei einem Treffen mit dem stellvertretenden russischen Regierungschef Denis Manturow am Montag. Ding sagte, er werde sich dafür einsetzen, Leitlinien für die Vertiefung und praktische Entwicklung der chinesisch-russischen Investitionskooperation bereitzustellen, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua. Demnach fielen die Äußerungen während einer Sitzung des chinesisch-russischen Ausschusses für Investitionskooperation in Moskau.

China ist einer der engsten Verbündeten Russlands, das seit dem Ukraine-Krieg international weitgehend isoliert ist. Im Zuge des russischen Angriffskriegs haben beide Länder ihre Kooperation nochmals verstärkt.

(Bericht vom Reuters-Büro Peking, geschrieben von Klaus Lauer; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)