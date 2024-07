Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Batteriehersteller Varta

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum Batteriehersteller Varta:

"Seit Jahren werden Millionen Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern fast ermahnt, privat für ihr Alter vorzusorgen, da die gesetzliche Rente allein in Zukunft nicht mehr reichen könnte, den Lebensstandard zu sichern. Häufig wird zu Wertpapieren geraten, da Sparbuch & Co. in den langen Nullzins-Jahren kaum Rendite abwarfen. Das Risiko an der Börse minimiert, wer in breit streuende Fonds investiert. Aber auch regionale Unternehmen erfreuen sich bei Anlegern großer Beliebtheit.

Das Varta-Management nutzt bei der Sanierung den gesetzlichen Rahmen aus - zum Nachteil der Kleinaktionäre. Hier ist das Gesetz schlecht gestrickt. Auch Kleinaktionäre sollten zumindest die Chance haben, sich an einer Sanierung finanziell zu beteiligen, wenn sie denn an die Zukunft des Unternehmens glauben - und damit einen Teil ihres Engagements zu retten."/yyzz/DP/nas