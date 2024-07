Schokolade von Lindt schmeckt den Verbrauchern - Ausblick bestätigt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Berichtigt Ort des Firmensitzes im zweiten Satz, Kilchberg nicht Vevey)

Frankfurt (Reuters) - Der Schweizer Schokoladehersteller Lindt & Sprüngli ist im ersten Halbjahr dank Preissteigerungen und einem höheren Absatz gewachsen.

Der Umsatz legte organisch um sieben Prozent auf 2,16 Milliarden Franken zu, teilte das Unternehmen aus Kilchberg am Zürichsee am Dienstag mit. Besonders europäische Kunden ließen sich die süßen Produkte wie die Schokoladen-Goldhasen schmecken: Auf dem Heimkontinent legten die Erlöse um 9,3 Prozent auf 1,07 Milliarden Franken zu. Auch das Endverbrauchergeschäft wuchs vor allem dank der Nachfrage nach Geschenkprodukten um 15,8 Prozent. Für das Gesamtjahr zeigt sich Lindt & Sprüngli weiter zuversichtlich, die mittelfristigen Vorgaben eines Umsatzwachstums von sechs bis acht Prozent sowie von 20 bis 40 Basispunkten Margenverbesserung zu schaffen. Der Verwaltungsrat kündigte zudem einen Aktienrückkauf für Namenaktien und Partizipationsscheine von bis zu 500 Millionen Franken an, der vom 2. August bis längstens 31. Juli dauern solle.

