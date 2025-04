Unilever schneidet besser ab als erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Der britische Konsumgüterkonzern Unilever mit seinen Marken wie Dove, Knorr oder Magnum-Eis hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet.

Die Erlöse legten um drei Prozent auf 14,8 Milliarden Euro zu, Experten hatten mit einem Plus von 2,8 Prozent gerechnet, wie Unilever am Donnerstag mitteilte. "Das bereinigte Umsatzwachstum von drei Prozent im ersten Quartal spiegelt die Stärke unseres zunehmend auf Premium- und Innovation ausgerichteten Portfolios in den entwickelten Märkten wider", erklärte Konzernchef Fernando Fernandez.

Das Effizienzprogramm liege über Plan und werde bis zum Jahresende zu Gesamteinsparungen von rund 550 Millionen Pfund führen. Fernandez betonte daher: "Die erhöhte globale makroökonomische Unsicherheit ist eine Tatsache. Die Qualität unseres Innovationsprogramms, die starken Investitionen in unsere Marken und unsere verbesserte Wettbewerbsfähigkeit stimmen uns jedoch zuversichtlich, unsere Jahrespläne zu erreichen."