ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für UPS auf 144 Dollar - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UPS von 150 auf 144 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kurskorrektur der Aktie nach den Quartalszahlen und der Ausblickssenkung spiegele die Sorgen über eine Strategie wider, die dem Geschäftsvolumen gegenüber den Preisen Priorität einräume, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Logistikkonzern wolle aber mit einer dynamischen Preisstrategie gegensteuern./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2024 / 20:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2024 / 20:47 / EDT

