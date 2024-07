APA ots news: Wechsel im Vorstand der Allianz Österreich

Jovana Novic folgt Xaver Wölfl nach Wien (APA-ots) - Allianz Elementar Versicherungs-AG und Allianz Elementar Lebensversicherungs-AG geben bekannt, dass Xaver Wölfl, Chief Operating Officer (COO), sein Amt zum 31. Oktober 2024 auf eigenen Wunsch im besten Einvernehmen niederlegen wird. Ihm folgt, abhängig davon, dass die Finanzmarktaufsicht keinen Einwand erhebt, Jovana Novic nach. Jovana Novic ist seit über zehn Jahren in unterschiedlichen Funktionen innerhalb der Allianz Gruppe tätig. Die studierte Betriebswirtin verfügt über einschlägige Berufserfahrung in den Bereichen Claims, Marketmanagement und Digitales, größtenteils in leitenden Funktionen. Zuletzt war sie als Regional Head of Marketmanagement tätig und führte damit länderübergreifend über 200 Mitarbeiter:innen. In ihrer Funktion als Allianz Österreich COO verantwortet sie künftig die Bereiche Organisational Management & Architecture, Digital Transformation, Information Security, Allianz Kundenservice, Allianz Technology (IT). Die Allianz Österreich heißt Jovana Novic herzlich willkommen und wünscht ihr für ihre neuen Aufgaben viel Erfolg. Gleichzeitig dankt das Unternehmen Xaver Wölfl für sein langjähriges Engagement sowie seinen Beitrag zum Unternehmenserfolg in den letzten 28 Jahren und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft Dr. Thomas Gimesi Pressesprecher +43 676 878 222 914 presse@allianz.at https://www.allianz.at/ Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/396/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0076 2024-07-24/13:32