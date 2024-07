Einführung neuer LKW-Reihe belastet Iveco - Aktie unter Druck

Mailand (Reuters) - Die Einführung einer neuen LKW-Reihe hat Iveco belastet und im zweiten Quartal zu einem erheblichen Mittelabfluss geführt.

Der italienische Lkw- und Bus-Hersteller teilte am Mittwoch mit, der freie Cashflow aus industriellen Aktivitäten - dem größten Geschäftsbereich - sei mit 98 Millionen Euro negativ ausgefallen nach einem Plus von 135 Millionen vor Jahresfrist. Analysten hatten mit einem Plus von 38 Millionen Euro gerechnet. An der Börse sorgten die Nachrichten für einen Kursrutsch um über zwölf Prozent.

Iveco teilte zudem mit, dass im zweiten Quartal unter anderem wegen negativer Währungseffekte der operative Gewinn (Ebit) aus Industrieaktivitäten um vier Prozent auf 264 Millionen Euro gesunken sei. Der Umsatz ging um 5,8 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro zurück. Gleichwohl bekräftigte der Vorstand seine Jahresziele.

