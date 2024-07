Gewinnschub bei französischer Großbank BNP Paribas

Paris (Reuters) - Starke Geschäfte im Investmentbanking haben den Gewinn der französischen Großbank BNP Paribas im zweiten Quartal kräftig nach oben getrieben.

Die nach Börsenwert größte Bank der Euro-Zone baute ihren Konzerngewinn binnen Jahresfrist um 21 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro aus, wie BNP Paribas am Mittwoch in Paris mitteilte. Ein Rückgang der Nettozinseinnahmen im Privatkundengeschäft in Frankreich wurde insbesondere durch kräftige Einnahmen im Investmentbanking mehr als ausgeglichen. BNP Paribas baute die Erträge im Zeitraum April bis Juni im Vorjahresvergleich um acht Prozent auf 12,3 Milliarden Euro aus. Gewinn- und Ertragszahlen lagen über den Erwartungen der Analysten.

Der Gewinnschub dürfte BNP-Chef Jean-Laurent Bonnafe Auftrieb geben, der die Investmentbanking-Sparte des Finanzkonzerns zu einem wichtigen Motor für seine Wachstumspläne gemacht hat. Die Erträge in der Sparte kletterten im zweiten Quartal um zwölf Prozent auf 4,48 Milliarden Euro. Dabei schossen die Einnahmen im Aktienhandel - bei BNP Paribas der Bereich Equity & Prime Services - um 58 Prozent in die Höhe. Bei der Deutschen Bank, die ebenfalls am Mittwoch Quartalszahlen vorlegte, nahmen die Erträge im Investmentbanking um zehn Prozent zu. Die großen US-Rivalen hatten die Einnahmen in dem Geschäft auf dem Rücken einer starken US-Konjunktur sogar noch kräftiger gesteigert. Bei der Citigroup waren die Investmentbanking-Erträge im zweiten Quartal um 60 Prozent nach oben geschnellt.

Die Erträge im Geschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen (FICC) sanken allerdings aufgrund rückläufiger Nachfrage insbesondere im Rohostoff-Segement um sieben Prozent. Nicht so rund lief es auch im Privatkundengeschäft in Frankreich. Die Nettozinseinnahmen fielen um elf Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte im Juni erstmals seit 2019 die Zinsen gesenkt. Analysten rechnen mit ein bis zwei weiteren Lockerungsschritten in diesem Jahr. Sie gehen davon aus, dass sich deshalb in der Branche die Nettozinseinnahmen abschwächen werden. BNP Paribas bekräftigte die Ziele für das Gesamtjahr. Das Geldhaus erwartet ein Ertragswachstum von mehr als zwei Prozent im Vergleich zu 2023 und einen Konzerngewinn von mehr als 11,2 Milliarden Euro.

