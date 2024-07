SAP - Diese Marken dienen nach dem Hoch als Unterstützung

Über 40 % hat die Aktie von SAP im bisherigen Jahresverlauf zulegen können und ist damit unverändert einer der absoluten Topperformer im DAX®. Dank der durch die Deutsche Börse von 10 auf 15 % angehobenen Kappungsgrenze ist der Softwarehersteller mittlerweile mit rund 13 % weit überdurchschnittlich stark im deutschen Aktienindex gewichtet. Aus charttechnischer Sicht wurde mit dem neuen Allzeithoch (197,80 EUR) eines der markantesten Kaufsignale überhaupt generiert. Gleichzeitig rückt das durch die Ende Juni erfolgte Auflösung der monatelangen Schiebezone eröffnete rechnerische Kursziel jenseits der Marke von 200 EUR in Reichweite. Bis auf weiteres gilt bei der Aktie mit Blick auf die Charttechnik im „uncharted territory“ unverändert das Motto „the trend is your friend“. Wenngleich der aktuelle Aufwärtstrend also absolut intakt ist, gewinnt ein aktives Money Management auch mit Blick auf die fundamentale Bewertung aber zunehmend an Bedeutung. Das gestrige Aufwärtsgap, die 50-Tage-Linie (180,59 EUR), das jüngste Korrekturtief bei 178,86 EUR und die aktuell bei 176,45 EUR verlaufende Aufwärtstrendlinie dienen dabei als wichtige Orientierungspunkte.

SAP (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart SAP

Quelle: stock3.com²

