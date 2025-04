Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 macht erstmals Gewinn

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat im vergangenen Jahr dank der anziehenden Geschäfte und Kostensenkungen erstmals einen Gewinn unterm Strich eingefahren. Das Konzernergebnis lag bei 20,9 Millionen Euro, wie aus dem Geschäftsbericht der Berliner vom Mittwoch hervorging. Ein Jahr zuvor hatte Auto1 noch 116,5 Millionen Euro Verlust gemacht. In den Jahren davor lagen die Fehlbeträge unter anderem wegen hoher Ausgaben für Technik und Werbung noch teils deutlich höher. Auto1 ist seit dem Februar 2021 an der Börse notiert. Der Ausgabepreis lag bei 38 Euro. Einen Monat später erreichte der Kurs sein Rekordhoch von 52,74 Euro. Danach ging es steil bergab, erst seit Mitte vergangenen Jahres berappelte sich der Kurs mit besseren Zahlen wieder spürbar. Am Mittwoch legte die Aktie vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate knapp zwei Prozent auf 20,81 Euro zu./men/stk