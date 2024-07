DAX Ausblick: ifo-Index sinkt weiter – US-Daten im Fokus

Nach einem Ausverkauf an der Technologiebörse Nasdaq dürften Anleger hierzulande auch den Rückzug einschlagen. Enttäuschende Firmenbilanzen haben gestern für kräftige Verluste an der Wall Street gesorgt. Neben der Veröffentlichung wichtiger US-Wirtschaftsdaten und Quartalszahlen könnten dürften Investoren schon bald ihren Fokus auf die in der kommenden Woche anstehende Fed-Notenbanksitzung richten.

ifo-Index fällt überraschend weiter – „Deutsche Wirtschaft steckt in der Krise fest“

Der vielerorts beachtete ifo-Geschäftsklimaindex hat sich im Juli überraschend weiter verschlechtert. Mit 87 Zählern liegt das Barometer damit unter dem Vormonatswert von 88,6 Zählern, wie das in München ansässige Institut am heutigen Donnerstag mitteilte. Erwartet wurde ein Anstieg auf 88,9 Zähler. Rund 9.000 Führungskräfte werden monatlich befragt.