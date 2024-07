Dax folgt Wall Street ins Minus - Infineon unter Druck

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die deutlichen Kursverluste an der Wall Street haben den Dax am Donnerstag belastet. Der deutsche Leitindex verlor in den ersten Handelsminuten 1,1 Prozent auf 18.179 Zähler.

Vor allem die US-Technologiewerte mussten zuletzt angesichts mauer Firmenbilanzen erneut kräftig Federn lassen. "Der Dax kann sich dieser Verkaufswelle nicht entziehen", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets. "Die Zeichen stehen jetzt auch in Frankfurt auf Korrektur."

Mit Abstand größter Verlierer im Dax waren die Titel von Chip-Hersteller Infineon, die nach der erneuten Senkung der Gesamtjahresziele von STMicro mehr als sieben Prozent nachgaben. "Entgegen unseren Erwartungen haben sich die Aufträge aus der Industrie nicht erholt, und die Nachfrage im Bereich Automotive ist zurückgegangen", sagte Jean-Marc Chery, der Chef des französisch-italienischen Chip-Herstellers, bei der Vorlage der Geschäftszahlen. Die Titel von STMicro fielen in Paris um sechs Prozent.

Auf der Konjunkturseite richteten sich die Blicke hierzulande auf das vom Münchner Ifo-Institut veröffentlichte Geschäftsklima für Juli. Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hatte sich im Juni den zweiten Monat in Folge eingetrübt. Nun wird sich zeigen, ob der Abwärtstrend anhält und damit die Aussichten auf einen baldigen Aufschwung weiter schwinden.

(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)