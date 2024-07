Tagesausblick für 26.07.: DAX dämmt anfängliche Verluste ein. BASF und Wacker Chemie mit Zahlen

Aixtron bestätigte die vorläufigen Eckdaten und damit den zweistelligen Umsatzrückgang. Für das laufende Quartal zeigt sich der Konzern zwar zuversichtlich. Dennoch gab die Aktie nach. Ein australisches Gericht entschied in einem Glyphosat-Prozess zu Gunsten von Bayer . Das DAX®-Papier reagierte mit einem Kursaufschlag. BayWa kassierte die Jahresprognose. Die Aktie sprang nach drastischen Kursverlusten der zurückliegenden Tage dennoch kräftig nach oben. Die Deutsche Börse meldete überraschend gute Zahlen und erhöhte die Prognose. Demnoch konnte sich die Aktie dem allgemeinen Trend nicht entziehen und gab nach. Infineon kam nach einer erneuten Prognosesenkung von STMicroelectronics unter Druck. Der Windanlagenbauer Nordex ist im Aufwind. Überraschend gute Zahlen gaben dem Papier im frühen Handel Schwung. Der Waferhersteller Siltronic verbuchte im abgelaufenen Quartal einen deutlichen EBITDA-Rückgang. Die Marktteilnehmer hatten allerdings mit einem schlechteren Ergebnis gerechnet. Die leichte Prognoseanhebung kam bei den Investoren ebenfalls gut an.

An den Anleihemärkten gaben die Rendite mehrheitlich etwas nach. Große Sprünge waren jedoch nicht zu beobachten. Ganz im Gegensatz zu den Edelmetallmärkten. Der Goldpreis sank auf 2.360 USD. Die Notierung für eine Feinunze Silber gab um rund vier Prozent auf 28 USD nach. Der Ölpreis blieb weiterhin stabil.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.260/18.407/18.577/18.755/18.880 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.975/18.114 Punkte

Der DAX® eröffnete erneut mit einem Gap nach unten und tauchte zeitweise unter 18.100 Punkte. Im späten Handel meldeten sich einige Bullen, die den Index zurück in den Bereich von 18.260 Punkte schoben. Damit steckt der Index zunächst weiterhin in der Bandbreite von 18.114 und 18.577 Punkten fest. Ein Ausbruch aus der Range könnte neue Impulse geben. Bei einem Ausbruch über 18.577 Punkte eröffnet sich Potenzial bis 18.755/18.880 Punkte. Auf der Unterseite droht ein Rücksetzer auf 17.975 oder gar in Richtung 17.640 Punkte.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

