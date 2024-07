US-Finanzministerin lobt Biden für Wirtschaftspolitik - Harris würde Kurs halten

Rio de Janeiro (Reuters) - US-Finanzministerin Janet Yellen hat Präsident Joe Biden für seine Wirtschaftspolitik gelobt.

In ihren ersten öffentlichen Bemerkungen zum Rückzug Bidens aus dem Wahlkampf sagte die frühere Notenbankchefin, Biden habe den guten Ruf der USA in der Welt wiederhergestellt. Die hohen Wachstumsraten der Wirtschaft seien kein Zufall gewesen. Seit der Amtsübernahme Bidens seien 15,7 Millionen Jobs geschaffen worden. Dies habe auch die Weltwirtschaft gestützt. Yellen ergänzte am Donnerstag am Rande des G20-Finanzministertreffens in Rio de Janeiro, die Daten zum Bruttoinlandsprodukt und zur Inflation im zweiten Quartal hätten bestätigt, dass die USA auf Kurs seien.

Die wahrscheinliche Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Kamala Harris, würde Kernanliegen der Biden-Regierung fortsetzen, so Yellen. Sie verstehe, was auf der internationalen Bühne notwendig sei. Harris ist Vize-Präsidentin. Ihr werden bessere Chancen als Biden eingeräumt, den Republikaner Donald Trump bei der Präsidentenwahl im November zu schlagen. Biden hatte sich aus dem Rennen zurückgezogen, weil immer mehr Zweifel an seiner körperlichen und geistigen Fitness aufkamen. Trump hatte in seiner früheren Amtszeit als Präsident zahlreiche Handelsstreitigkeiten vom Zaun gebrochen und wenig auf internationale Kooperation gesetzt.

