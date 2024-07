Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Baywa

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Baywa:

"Noch ist das Pleiterisiko nicht ganz gebannt. Doch hat die Ankündigung der Genossenschaftsbanken, der Baywa mit einer Finanzspritze zu helfen, die ärgsten Sorgen erst mal vertrieben. Die Baywa ist in Bayern systemrelevant: als Partner der Bauern, die Bayerns Landschaftsbild prägen, und für die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung. In der Staatsregierung hält man die Luft an, weil ein Kollaps des Konzerns auch für sie viele hässliche Schlagzeilen mit sich brächte. Etliche der Akteure, die lange die Geschicke des Konzerns bestimmten, haben ein CSU-Parteibuch. Dass der Handelsriese heute wankt, ist sowohl der Großmannssucht des früheren Managements als auch der Unfähigkeit der neuen Führung zuzuschreiben, die Strategie rasch an die veränderten Marktgegebenheiten anzupassen, etwa die hohen Zinsen und das von der chinesischen Konkurrenz zerstörte Solargeschäft."/yyzz/DP/ngu