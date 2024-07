„Sichere“ 6,8 % Dividendenrendite: Ist das alles bei dieser Aktie?!

Sichere 6,8 % Dividendenrendite sind bei einer Aktie nicht verkehrt. Zumindest nicht, wenn sie wirklich nachhaltig sind. Versteh’ mich nicht falsch: Es bringt langfristig wenig, wenn die Gesamtrendite bei diesem Wert bleibt. Aber es hilft einem, bedeutend voran zu kommen, wenn alleine die Ausschüttungsrendite derart hoch ist.

Eine Aktie, die solche vermeintlich sicheren 6,8 % Dividendenrendite liefern kann, ist Verizon Communications (WKN: 868402). Fundamental zeigen viele Indikatoren auf einen stabilen operativen Verlauf, der die Dividende unterfüttert. Wir sollten uns als Einkommensinvestoren trotzdem fragen: Ist das etwa alles? Oder ist mehr durchaus möglich?

6,8 % Dividendenrendite: Was ist sonst drin?

Fangen wir vielleicht bei den Basics an: Die Aktie von Verizon Communications zahlt derzeit 0,665 US-Dollar je Aktie und Vierteljahr an die Investoren aus. Ich schreibe diesen Artikel, nachdem der US-amerikanische Telekommunikationskonzern seine Zahlen veröffentlicht hat. Der Kurs beläuft sich auf 39,07 US-Dollar. Unter dieser Prämisse erhalten wir wiederum die besagten 6,8 % Dividendenrendite.

Eine Dividende, die perspektivisch wachsen könnte. Verizon Communications erhöht mittlerweile seit fast zwei Jahrzehnten in jedem Jahr die eigene Ausschüttungssumme je Aktie. Das Dividendenwachstum mag etwas moderater geworden sein, im letzten Jahr waren es beispielsweise ca. 1,9 %. Trotzdem: Es ist ein Dividendenwachstum, das wir mit Blick auf die Höhe der Dividende durchaus bemerken.

Betrachten wir nun aber noch die operativen Kennzahlen, um wirklich zu beurteilen: Liefert die Aktie von Verizon Communications mehr als 6,8 % Dividendenrendite? Es existieren jedenfalls gewisse Merkmale und Indikatoren für diese These. So zum Beispiel die Bewertung. Verizon Communications dürfte im Geschäftsjahr 2024 auf einen Gewinn je Aktie von mindestens 4,50 US-Dollar kommen. Das heißt: Die 2,66 US-Dollar sind lediglich ein Anteil von 59,1 % am Gewinn je Aktie. Eigentlich dürfte die Gewinnrendite daher deutlich höher liegen.

Die Aktie von Verizon Communications dürfte auf eine Gewinnrendite von über 10 % pro Jahr kommen. Derzeit sind die 6,8 % Dividendenrendite daher lediglich ein Bruchteil der eigenen operativen Möglichkeiten. Wobei die Dividende je Aktie ja bekanntlich konsequent leicht wächst.

Schwache operative Zahlen?!

Bei Verizon Communications preist der Markt aber eine gewisse Skepsis ein. Das liegt insbesondere daran, dass das operative Zahlenwerk bestenfalls stagniert. Die 32,8 Mrd. US-Dollar Quartalsumsatz sind lediglich um 0,6 % gewachsen. Wohingegen das Ergebnis je Aktie sogar von 1,10 US-Dollar auf 1,09 US-Dollar eingebrochen ist. Bereinigt ist der Einbruch sogar noch ein wenig stärker gewesen.

Alleine das zeigt, dass bei Verizon Communications das Zahlenwerk nicht in Stein gemeißelt sein muss. Zwar gibt es auch operatives Wachstum. Die Anzahl an Wireless-Kunden wuchs um 378.000, wohingegen die Anzahl an Mobilfunkkunden sogar um 391.000 gewachsen ist. Trotzdem spiegelt das Zahlenwerk das lediglich bedingt wider.

Im Endeffekt besitzt Verizon Communications daher sichere 6,8 % Dividendenrendite. Die Tendenz ist auf weiteres Dividendenwachstum gepolt. Das operative Zahlenwerk schwächelt trotzdem leicht. Was ist daher die Dividende und die Gewinnrendite für dich wert? Die Frage ist ernst gemeint. Jedenfalls ist es die Antwort auf diese Frage, die entscheiden dürfte, ob Verizon Communications bei der jetzigen Bewertung spannend ist. Oder nicht.

