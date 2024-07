Hugo Boss droht weiteres Tief

Die Streichung der Kaufempfehlung des Investmenthauses Stifel für Hugo Boss hat am Montag den Kurs der Aktien des Modekonzerns belastet. Auf Tradegate verloren die Anteile 0,7 Prozent auf 35,78 Euro. Seit einem Kurseinbruch Anfang März wegen einer enttäuschenden Wachstumsprognose befinden sich die Papiere in einem intakten Abwärtstrend. Am vergangenen Donnerstag waren sie mit 35,11 Euro auf ein Tief seit April 2021 gefallen.

Mit seiner Kaufempfehlung für Hugo Boss habe er in diesem Jahr "sehr falsch gelegen", räumte Stifel-Analyst Rogerio Fujimori ein. Er senkte die operative Gewinnschätzung (Ebit) 2024 um 12 Prozent, das Kursziel von 56 auf 40 Euro und die Einstufung von "Buy" auf "Hold". Es stehe zu befürchten, dass die jüngste erste Gewinnwarnung unter der Ägide des neuen Chefs Daniel Grieder nicht die letzte war, sollte sich das Handelsumfeld auf wichtigen Märkten nicht bald bessern.