Aktien Asien/Pazifik: Überwiegend Gewinne zum Wochenauftakt

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Gestützt von positiven US-Vorgaben dank verstärkter Zinshoffnungen sind die Aktienmärkte in Fernost mehrheitlich mit Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Lediglich die Börsen in Festlandchina zeigten Anzeichen von Schwäche.

Der Nikkei 225 stieg am Montag um 2,1 Prozent auf 38.468,63 Punkte. Der australische S&P/ASX 200 gewann 0,9 Prozent auf 7.989 Punkte.

Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong legte zuletzt um 1,7 Prozent auf 17.309 Zähler zu. Dagegen notierte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 3.393 Punkten.

Die Wall Street hatte am Freitag deutlich angezogen, nachdem der Optimismus über eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed bereits im September und möglicherweise eine oder zwei weitere Lockerungen bis Jahresende nach den jüngsten US-Inflationsdaten gestiegen war. "Der gedämpfte Preisanstieg wird die Zuversicht der US-Notenbank stärken, dass die Inflation auf dem Weg zu ihrem 2-Prozent-Ziel ist", sagte Michael Pearce, Vize-Chefvolkswirt bei Oxford Economics.

Die Anleger warten nun auf entsprechende geldpolitische Äußerungen anlässlich der Fed-Sitzung am Mittwoch. Zudem stehen Sitzungen der Zentralbanken Japans und Großbritanniens auf der Agenda in dieser Woche. Weitere Impulse an den weltweiten Börsen könnten in der neuen Woche von den anstehenden Quartalszahlen der US-Technologiekonzerne Apple , Amazon und Microsoft ausgehen./edh/mis