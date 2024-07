DAX® - Positive Vorgaben für eine spannende Woche

Den Aktienmärkten steht eine ereignisreiche und womöglich auch entscheidende Woche bevor. In den USA legen gleich vier der „glorreichen Sieben“ ihre Zahlen vor. Der Tech-Index Nasdaq-100® hat im Vorfeld deutlich an Wert eingebüßt und seinen langfristigen Aufwärtstrend durchbrochen. Nach einer 50 %-Korrektur der im April gestarteten Rallye scheint zumindest eine mehrtätige Erholung aber machbar. Richtig gut sieht es beim Dow Jones® aus, wo das alte Allzeithoch vom März in der Vorwoche erfolgreich getestet wurde. Positive Signale liefert zudem der Euro Stoxx 50® mit einem ersten Kaufsignal nach einer bislang mustergültig verlaufenen Konsolidierungsphase (s.u.). Nachdem wir uns beim DAX® in der abgelaufenen Woche verstärkt mit den Risiken auf der Unterseite beschäftigt haben, blicken wir daher zum Start der neuen Woche vorsichtig gen Norden. Die positive Vorgabe durch den erfolgreichen Test des kurzfristigen Aufwärtstrends am Donnerstag haben die deutschen Standardwerte am Freitag für weitere Kursgewinne genutzt. Als nächste Hürden gilt es nun die 50-Tage-Linie und den Abwärtstrend zu überwinden, bevor mit dem Allzeithoch bei 18.893 der letzte Widerstand auf dem Weg zu neuen Rekorden warten würde.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.