Dividenden-Champion: Diese Value-Aktie zahlt seit Jahren konstant hohe Ausschüttungen und könnte gerade jetzt ein Kauf sein!

Dividenden sind etwas Wunderbares, vor allem, wenn sie regelmäßig fließen und langfristig steigen. Eine Value-Aktie, die seit Jahren genau das liefert und eine Dividendenrendite im High Yield-Bereich bietet, ist Philip Morris (WKN: A0NDBJ).

Der US-amerikanische Zigarettenkonzern ist ein Spin-off des internationalen Geschäfts des ehemaligen Mutterkonzerns Altria (WKN: 200417) und verspricht einiges für die Zukunft. Die Investoren wägten damals eine klare Risikodifferenzierung ab, um den potenziellen Wert des Ganzen zu steigern. Seitdem ist mehr als ein Jahrzehnt vergangen, doch der große Erfolg einer starken Wertsteigerung aller Einzelteile ist bisher ausgeblieben.

Aktie mit Nachholbedarf

Der Aktienkurs von Philip Morris beispielsweise ist in den letzten zehn Jahren nur um ein Viertel gestiegen. Der der Altria-Aktie konnte gerade einmal um 16 % zulegen.

Ein Großteil der Gesamtrendite ist also auf die Dividendenzahlungen zurückzuführen. Und hier konnten beide Konzerne mit hohen und gleichzeitig steigenden Dividenden überzeugen. Allerdings scheint die Luft dünner zu werden.

Vor allem ein sich weiter verschlechterndes Geschäftsumfeld macht beiden Konzernen zu schaffen. Konkret geht es um ein rückläufiges Tabakgeschäft mit klassischen Rauchzigaretten.

Rauchfreie Alternativen im Fokus

Um dem entgegenzuwirken, versuchen beide Konzerne auf rauchfreie bzw. risikoreduzierte Alternativen umzusteigen. Philip Morris scheint dies tendenziell besser zu gelingen als Altria. Dennoch ist dieser Transformationsprozess zunächst mit hohen Investitionen, einem Kanibalisierungseffekt und geringeren Renditen verbunden.

Positiv ist in diesem Zusammenhang, dass Philip Morris bereits heute rund 40 % seines Umsatzes mit rauchfreien Produkten erzielt. Dabei handelt es sich allerdings hauptsächlich um Tabakerhitzer und Nikotinbeutel.

Darüber hinaus wurde der Geschäftsbereich durch die Akquisition von Swedisch Match anorganisch weiter gestärkt. Im ersten Quartal 2024 konnten die Bereiche mengenmäßig um 20,9 % bzw. 35,8 % zulegen. Das Zigarettengeschäft hingegen verzeichnete einen leichten Rückgang von 0,4 % – was im Vergleich zur Konkurrenz allerdings nicht schlecht ist.

Kräftiges organisches Wachstum bei Philip Morris erwartet

Für das Gesamtjahr 2024 wird von Philip Morris ein organisches Umsatzwachstum zwischen 7 und 8,5 % erwartet. Das operative Ergebnis soll mit 10 bis 12 % etwas schneller wachsen.

Sollte es dem Konzern gelingen, diese Dynamik beizubehalten, wäre die aktuelle Bewertung mit einem erwarteten KGV von 17,1 (Stand: 19.7.24, Morningstar) und einer erwarteten Dividendenrendite von 4,8 % keineswegs zu hoch.

Besonders spannend wird sein, ob es dem Konzern gelingt, seine starke Position im Geschäft mit Tabakerhitzern wie in Japan auch auf den Rest der Welt zu übertragen. Hier liegt der Marktanteil bei beeindruckenden 29,4 %. Zusammen mit dem Zigarettengeschäft liegt er bei über 40 % – Tendenz zuletzt steigend.

Auf Konzernebene gilt Philip Morris mit einem Marktanteil von 28 % über alle Länder hinweg ohnehin als Marktführer. Im Vergleich dazu liegt der Marktanteil von Philip Morris bei den Tabakerhitzern weltweit erst bei 5,2 % – da ist noch Luft nach oben. Die Entwicklungen in Japan stimmen mich aber optimistisch, dass ein Transformationsprozess gelingen kann, ohne den hohen Marktanteil zu verlieren.

Gelingt der Transfer, könnte der Konzern ein Stück weit von seinem negativen Image wegkommen, was wiederum gut für die Bewertung sein könnte. Dies gilt es weiter zu beobachten.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Altria und Philip Morris. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

