EQS-News: Software- und IT Consultant auf Wachstumskurs: VR Equitypartner investiert in Accelerated Solutions GmbH

Frankfurt am Main / 29. Juli 2024. Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner (VREP) übernimmt eine signifikante Minderheitsbeteiligung an der Accelerated Solutions GmbH („Accso“). Das Unternehmen ist ein Spezialist für Software Engineering und digitale Transformation im B2B-Umfeld. Accso entwickelt als Digitalpartner ganzheitliche und nachhaltige Lösungen für seine Kunden.

Accso wurde 2010 in Darmstadt gegründet und der Schwerpunkt liegt seither auf maßgeschneiderten und individuellen Software-Lösungen überwiegend für bekannte Industrieunternehmen. Nach dem eigenen Anspruch „Software für eine bessere Welt“ wurden mittlerweile mehr als 2.000 Projekte erfolgreich abgewickelt. Große Kunden von Accso sind unter anderem die Deutsche Bahn, Fraport, Bosch, Deutsche Telekom, BMW sowie ARD und ZDF. Das Unternehmen bietet Full-Service-Lösungen von Idee und Konzept bis zur eigentlichen Entwicklung und dem anschließenden Betrieb. Die Projekte haben meistens eine mehrjährige Laufzeit und werden auf der Basis von Rahmenverträgen vereinbart, die auf langen Kundenbeziehungen beruhen und damit auch ein hohes Maß an wiederkehrenden Umsätzen beinhalten. Accso verfügt über einen aktuellen Bestand von 65 Kunden, die sich auf zwölf verschiedene Branchen verteilen. Durch diese bewusste Diversifizierung will sich das IT-Unternehmen von konjunkturellen Schwankungen unabhängig machen.

Gründer und geschäftsführende Gesellschafter sind Jürgen Artmann und Prof. Dr. Markus Voß, die zuvor bei der IT- und Strategieberatung Capgemini beschäftigt waren. Inzwischen sind mit Tim Bölsche, Thomas Jäger und Ralf Kachel drei weitere Personen zur Geschäftsführung dazu gestoßen. Weiterhin wurde in der Vergangenheit auch eine zweite Managementebene aufgebaut. Insgesamt gehören Accso inzwischen über 270 Beschäftigte an – sogenannte „Accsonaut:innen“. Ein Umsatz von mehr als 29 Mio. EUR wird an den fünf Standorten in Darmstadt, Frankfurt, Köln, München und dem südafrikanischen Kapstadt erzielt. Ein zentraler Punkt für den langfristigen Erfolg von Accso ist die Mitarbeiterzufriedenheit, welche als Schlüssel für das erfolgte und zukünftige Wachstum gesehen wird. Auch aus dieser Motivation heraus wurde eine Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft gegründet, die mittlerweile rund ein Fünftel der Gesellschaftsanteile hält.

Wachstumskurs fortsetzen und mögliche Zukäufe

VREP übernimmt bei Accso eine signifikante Minderheitsbeteiligung. Anlass für die Investition ist eine frühzeitige Einleitung einer langfristigen Nachfolgelösung für die beiden Gründer Jürgen Artmann und Prof. Dr. Markus Voß. Beide Gründer bleiben weiter mehrheitlich an Accso beteiligt. „Wir wollen den bisherigen dynamischen Wachstumskurs beibehalten. Hierfür ist die starke Technologie-, Innovations- und Mitarbeiterorientierung der Accso eine sehr gute Basis. Ergibt sich im Markt eine gute Gelegenheit, dann sind auch Zukäufe von anderen Unternehmen vorstellbar“, erklärt Christian Futterlieb, Geschäftsführer von VR Equitypartner, die gemeinsame Strategie.

„Mit VR Equitypartner wird es uns auch ermöglicht, dass wir unseren Vertrieb weiter ausbauen. Dabei legen wir unseren Fokus auf strategische Kunden- und Projektakquisitionen und wollen dabei die hohe Kundenzufriedenheit weiter erhalten“, erklärt Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter Jürgen Artmann. Sein Co-Gründer Prof. Dr. Markus Voß ergänzt: „Wir setzen intensiv auf die stark wachsenden Bereiche wie Machine Learning und Künstliche Intelligenz. Hier werden wir unser technologisches Know-how weiter ausbauen.“

VR Equitypartner im Überblick:

VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 40 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR. Weitere Informationen finden Sie unter www.vrep.de.

Das Transaktionsteam von VR Equitypartner:

Michael Vogt, Daniel Schmidt, Markus Huber, Luis Scherer, Jens Schöffel, Simone Weck, Daniel Seifert, Frank Wildenberg

Von VR Equitypartner in die Transaktion eingebundene Beratungshäuser: Finance/Tax: Rödl & Partner (Alexander Awan, Dr. Tobias Schädle und Moritz Friederich)

Commercial: valantic (Christoph Nichau, Laurenz Schmitz und Martin Witulski)

Legal: McDermott Will & Emery (Dr. Michael Cziesla und Krasen Krastev)

