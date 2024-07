EQS-News: The Platform Group AG: Übernahme der Luxusplattform Winkelstraat, Niederlande

EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

The Platform Group AG: Übernahme der Luxusplattform Winkelstraat, Niederlande Düsseldorf, 29. Juli 2024. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat die Mehrheit bei der führenden niederländischen Luxusplattform Winkelstraat übernommen. Winkelstraat verfügt über 350 angebundene Luxushändler und hat seinen Sitz in Vianen, Niederlande. Das Unternehmen besteht seit über 10 Jahren und ist Marktführer für Luxusmode und Luxusaccessoires in den Niederlanden. Es werden über 600 Marken online verkauft, darunter Chanel, Hèrmes, Balenciaga, Valentino, Prada, Dior und Burberry.



Joost van der Veer, Winkelstraat: „Wir freuen uns sehr, The Platform Group als neuen Eigentümer bei Winkelstraat.nl begrüßen zu dürfen. Ihre strategische Investition wird nicht nur unsere Präsenz in der Benelux-Region stärken, sondern auch unsere internationalen Expansionsbemühungen beschleunigen. Die Expertise von TPG auf dem deutschen Markt und ihr treuer Kundenstamm bieten uns und unseren Partnern spannende Möglichkeiten. Wir freuen uns darauf, gemeinsam neue Wachstumspotenziale zu erreichen und enorme Synergien freizusetzen, von denen alle Beteiligten profitieren werden.“

Die Integration von Winkelstraat wird in zwei Schritten vollzogen: Ab September werden die Produkte auf den weiteren Plattformen der TPG vermarktet, insbesondere die Zusammenarbeit mit fashionette ausgebaut. Ab November wird die gemeinsame Softwarelösung umgesetzt, um die Produkte weltweit auszuweiten und die Content-Basis zu vergrößern.



Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group AG: „Mit der Übernahme von Winkelstraat bauen wir unseren Luxusbereich deutlich aus. Davon profitieren nicht nur fashionette und unsere niederländische Tochter Brandfield, sondern wir erweitern unseren Partnerbestand und wachsen weiter außerhalb Deutschlands. Winkelstraat ist Marktführer für Luxusmode und die Luxusboutiquen in den Niederlanden. Unsere innovativen Softwarelösungen werden dazu beitragen, das volle Potenzial von Winkelstraat auszuschöpfen. Denn bisher macht Winkelstraat 85 % der Umsätze in den Niederlanden. Dies werden wir künftig deutlich internationalisieren.“

Die Übernahme erfolgt über ein neu gegründetes SPV, das Closing erfolgt voraussichtlich per August 2024. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 22 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 16 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Seit dem Jahr 2020 wurden über 25 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. Im Jahr 2023 wurde ein pro-forma Umsatz von 441 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 22,6 Mio. Euro realisiert.



