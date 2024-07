ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 30 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Das Halbleiterunternehmen bleibe trotz aktueller Turbulenzen langfristig attraktiv, schrieb Analyst Gustav Froberg am Montagabend im Nachgang jüngster Zahlen. Die Auftragslage dürfte für den Rest des Jahres stark bleiben./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2024 / 17:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben